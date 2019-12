Kvinne påstår hun avslørte ektemannens utroskap ved å lese en restaurantanmeldelse

- Dere som er utro, hør etter, skriver matanmelder Tom Sietsema.

Tom Sietsema, matanmelder i Washington Post, fikk en noe uvanlig tilbakemelding etter en av sine siste anmeldelser.

«Tom, i din siste anmeldelse ligger et bilde av min ektemann som spiser middag med en kvinne som ikke er meg,» skrev en kvinne til Sietsema under en live chat med leserne.

Mannen avbildet med en annen kvinne

Kvinnen skriver videre at hun konfronterte ektemannen med bildebeviset, og at ektemannen skal ha innrømt at han over lengre tid hadde hatt et forhold på si.

«Jeg tenkte bare det ville være underholdende for deg å høre at du er en del av dramaet. I år på Thanksgiving, er jeg takknemlig for at du har avslørt utroskapen,» skrev kvinnen.

Thanksgiving ble feiret torsdag 28. november, dagen etter kvinnen la igjen denne kommentaren.

Sietsema, som har delt meldingsutvekslingen på Instagram og Twitter, ble ikke glad over å vite at han ufrivillig hadde tatt del i et samlivsbrudd.

«Vær så snill, vær så snill, vær så snill å si at dette er en tullemelding. Håper virkelig ikke det er sant,» skrev Sietsema som svar.

Videre skrev Sietsema at han ikke vet hvilken restaurantanmeldelse kvinnen sikter til, og kvinnen har heller ikke presisert det.

På Twitter har Sietsema delt meldingsutveksklingen med følgende oppfodring:

«Dere som er utro, hør etter!»

Med så få detaljer lagt på bordet, kan man naturligvis ikke vite om det kvinnen skriver, faktisk er sant. Men meldingsutveksklingen har gått viralt, og er omtalt av en rekke utenlandske medier, som Washington Times, Mashable og Fox News.

Faktorer som øker risikoen for utroskap

Utroskap er et hyppig tema i julebordsesongen, det kan privatetterforsker Knut Brende bekrefte - år etter år.

- I alle ferier og høytider har vi flere «utroskapsoppdrag». I disse dager er det mange som reiser utenlands på julebord, og der skjer det ofte ting, uttalte Brende, daglig leder i firmaet M16, til Nettavisen i 2018.

Det finnes ingen sikre tall på hvor mange som er utro, men doktorgradstudenten Geneviève Beaulieu-Pelletier landet i 2008 på at sannsynligheten for at partneren din er utro ligger et sted mellom 40 og 76 prosent.

Andre studier viser noe av det samme. I 2010 tok en gruppe forskere for seg 31 tidligere studier på utroskap. På tvers av de 31 undersøkelsene later det til at et sted mellom hver fjerde eller femte gifte person har vært utro mot den personen de er gift med.

Forskning viser imidlertid at det, til en viss grad, er mulig å forutse hvorvidt partneren din kommer til å være utro.

Ekspertene har flere ganger listet opp faktorer som øker risikoen for utroskap i et parforhold, og de samme faktorene kommer frem i forskningen.

Ifølge parterapeut Frode Thuen, er det likevel én faktor som øker risikoen for utroskap aller mest, nemlig tilgjengelighet.

- Har man god tilgang, det vil si at man har mange å velge i samtidig som man faktisk har «draget», så er sjansen større for at man er utro. Hvis man har høy seksualdrift i kombinasjon med rikelig tilgang, da øker risikoen betraktelig, mener Thuen.