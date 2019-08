Kvinne trodde hun hadde vann i øret - legene fant en giftig edderkopp

En kvinne fra Missouri i USA fikk oppleve sitt verste mareritt.

Da Susie Torres våknet en dag denne uken, føltes det som om hun hadde vann i øret som hadde blitt sittende fast etter at hun hadde svømt.

Hun hørte en «svosje-lyd» i øret, og trodde at det kanskje kom av en allergisprøyte, det skriver The Washington Post.

Det hele viste seg å være noe ganske så annet.

Giftig edderkopp

Etter en tur til legen, ble det nemlig klart at Torres hadde en giftig edderkopp, av typen brun eneboer i øret. Edderkoppen var på størrelse med en amerikansk dime, som er 1,7 centimeter i diameter.

KRAVLET INN I ØRET: En edderkopp av denne arten, brun eneboer, kravlet inn i øret til den amerikanske kvinnen Susie Torres. Foto: Carolyn Kaster (AP Photo)

Da en medisinsk assistent så inn i øret til Torres, løp hun ut av rommet for å hente kollegene sine. Hun fortalte kvinnen at hun trodde det var et insekt i øret hennes.

Brun eneboer er ifølge Departementet for bevaring i Missouri nesten aldri dødelig for mennesker, men at et bitt kan føre til at man blir vansiret. Bitt kan også føre til kvalme, muskelsmerter og pusteproblemer, ifølge det amerikanske senteret for sykdomsforebygging og sykdomskontroll (CDCP).

Sov med bomullsdotter i ørene

Etter at assistenten kom tilbake i rommet fortalte hun at det var en edderkopp som hadde gått inn i øret hennes. Torres ble fortalt at edderkoppen som hadde tatt bolig i øret hennes var en giftig brun eneboer, men at den ikke hadde bitt henne.

- Jeg trodde aldri at de ville kravle inn i øret ditt eller noen andre deler av kroppen din, sier hun til KSHB.

Torres vet ikke hvor edderkoppen kom fra, men sier til kanalen at hun nå til ta noen forbehold før hun legger seg om kvelden.

- I går kveld puttet jeg noen bomullsdotter i øret mitt, fordi jeg ikke hadde noen ørepropper. Jeg er ganske så redd edderkopper, sier hun til KSHB.