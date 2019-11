Kvinnefronten reagerer på markedsføringsstunt fra Bilpleiekongen: - Selskapet har lykkes når dette blir en nyhetssak

Selv om Bilpleiekongens intensjon med PR-stuntet kanskje ikke var å provosere, så ble det resultatet. Det trenger imidlertid ikke å være så negativt, sier markedsføringsekspertene.

«Har ikke Bilpleiekongen lært noe etter #Metoo?»

Det spør Kvinnefronten om på sin Facebook-side, hvor de går hardt ut mot Bilpleiekongens markedsføringsstunt i anledning «Singles day» 11. november.

I en video lagt ut 7. november, lodder Joakim Bjugn, daglig leder i Bilpleiekongen, ut en date med sin kollega, Ragnhild Hoseth (se video øverst i saken).

- Hva er det egentlig single mennesker trenger? Jo, de trenger en partner å dele livet sitt med. Og det har jeg, eller vi i Bilpleiekongen, tenkt å gjøre noe med! Vi skal nemlig dele ut en date med det mest dyrebare vi har i hele butikken, nemlig Ragnhild, sier Bjugn.

Videre forteller Ragnhild Hoseth (30) litt om hvem hun er, hva hun leter etter og hvilken type date hun ønsker seg.

Bjugn avslutter med å love at for hver aktuelle kandidat, skal Bilpleiekongen legge ett hemmelig produkt i en eske, som vinnerkandidaten får med seg på daten med Hoseth.

Det var Medier24 som først omtalte saken.

Les også Ladestasjon: Slik blir det seks ganger dyrere å kjøre elbil enn dieselbil

- Forstår ikke forskjellen på kvinner og varer

I kommentarfeltet meldte det seg raskt interesserte menn, men også kritikere:

«Ragnhild er sikkert en fantastisk dame, og dermed fortjener hun også en arbeidsgiver som behandler henne med respekt, og ikke lodder henne ut som en ting. Er produktutvalget deres fra 50-tallet, på linje med holdningene deres?»

«Jeg håper dere har tenkt på sikkerheten til deres medarbeider hvis dere først skal lodde ut folk som om de er gjenstander.»

Kvinnefronten har gått hardt ut på sin Facebook-side, med følgende uttalelse:

«Bilpleiekongen forstår ikke forskjellen på kvinner og varer, og lodder ut kvinnelig ansatt på Singles day,» skriver organisasjonen, før de fortsetter:

«Vil Bilpleiekongen at kunder skal se på butikkens ansatte som om de er til salgs? Som om kunder kan komme inn og sjekke ut hvem de vil gå på date med? Her legger Bilpleiekongen opp til atferd som kan bli ubehagelig for deres ansatte.»

- Hvorfor i all verden skal ikke jeg få lov?

Ragnhild Hoseth og hennes kolleger, stiller seg imidlertid uforstående til kritikken.

- Først og fremst så vil jeg si at det var mitt forslag å dele ut en date med meg. Jeg tenkte bare at det var et morsomt stunt i forbindelse med «Single's Day». Dette er langt fra Metoo, sier Hoseth til Nettavisen.

EGET PÅFUNN: Ragnhild Hoseth skjønner ikke at folk reagerer på date-etterlysningen - spesielt siden det var hennes påfunn. Foto: Privat

Hoseth understreker at hun har fått mange positive reaksjoner, og at hun er overrasket over de som mener at Bilpleiekongen «selger sine ansatte».

- Vi selger ingenting her, så det gir ikke mening. Dette var rett og slett et morsomt påfunn fra min side, og det kunne like gjerne vært en mann som etterlyste en date, men da ville nok ikke reaksjonene vært de samme, sier Hoseth, og fortsetter:

- Hvorfor i all verden skal ikke jeg få lov til å gjøre dette? Jeg har vært singel i mange år og forsøkt mange forskjellige måter å date på, og så tenkte jeg at dette kunne være morsomt.

Les også Finner du alltid noe feil med datene dine? Da bør du lese psykologens tips

- Bruker kvinners utseende for å tjene penger

Helle Borgen i Kvinnefronten betviler ikke at PR-stuntet var Hoseths påfunn, men mener likevel det er problematisk.

- Dette er ingen privat spøk, men en reklame rettet mot offentligheten. Det er opp til ledelsen i selskapet å vurdere hvorvidt dette er en god idé, og de må forholde seg til likestillingsloven. Det er ikke hver enkelt kvinnes syn som skal avgjøre om en reklame er OK eller ikke, men spørsmålet om reklamen faktisk er diskriminerende eller ikke, sier Borgen til Nettavisen.

KVINNEFRONTEN: Helle Borgen synes Bilpleiekongens PR-stunt er svært problematisk. Foto: Privat

I Markedsføringsloven står det at «den som utformer reklame skal sørge for at reklamen ikke er i strid med likeverdet mellom kjønnene, og at den ikke utnytter det ene kjønns kropp eller gir inntrykk av en støtende eller nedsettende vurdering av kvinne eller mann».

- Vi mener dette er et eksempel på at man bruker kvinnekroppen for å markedsføre selskapet. Med tanke på at dette er bilbransjen, som har en lang historie med å bruke kvinners utseende og seksualitet i markedsføring, så synes vi dette er enda mer problematisk.

LES OGSÅ: I disse yrkene er 9 av 10 kvinner

Kvinnefronten mener at kampanjer som dette kan føre til mer uønsket oppmerksomhet og seksuell trakassering rettet mot andre kvinner i bransjen.

- Kvinner i mannsdominerte bransjer får allerede mye uønsket seksuell oppmerksomhet, og trenger ikke å møte holdninger og få kommentarer som «skulle ønske de kunne lodde ut en date med deg» slengt etter seg når de er på jobb. Derfor handler dette om Metoo.

- Hoseth opplever dette som det motsatte av kvinnefrigjørende; å få beskjed om at hun ikke kan gjøre et slikt stunt. Hva tenker du om det?

- Hun er virkelig ikke vår motpart, det er selskapet Bilpleiekongen vi går ut imot. Problemet ligger i at Bilpleiekongen følger gammel tradisjon, hvor kvinners utseende og seksualitet blir utnyttet for å tjene penger. Det vil aldri bli OK å lodde ut en date. En kvinne er ikke en gevinst!

- Ville dere reagert på samme måte om det var en mann som etterlyste en date?

- Ja. Akkurat som vi ville reagert på samme måte hvis halvnakne menn lå på bilpanser for å selge biler. Men tradisjonelt sett, og i dag, er det i all hovedsak kvinner som blir brukt på denne måten, sier Borgen.

- Ser alle kvinner som potensielle ofre

Arbeidslivsekspert Elin Ørjasæter, som underviser i HR og personalledelse ved Høyskolen i Kristiania, ville i utgangspunktet vært forsiktig med PR-stunt hvor en av de ansatte er involvert på en måte som går langt utenfor vedkommendes stillingsbeskrivelse.

- Vi befinner oss i grenseland, hvor alt står og faller på om dette stuntet faktisk er helt frivillig fra hennes side. Hvis det er det, så ser jeg ingen problemer med det, sier Ørjasæter.

Ørjasæter understreker imidlertid at dette kunne vært svært dårlig personalpolitikk hvis den som ble «lovt bort» på date, ikke var hundre prosent med på det.

- Jeg forutsetter naturligvis at hennes sikkerhet er ivaretatt. Det er elementær HMS, at man ikke setter ansatte i situasjoner som kan bli ubekvemme eller farlige for dem, sier Ørjasæter.

I GRENSELAND: - - Vi befinner oss i grenseland, hvor alt står og faller på om dette stuntet faktisk er helt frivillig fra hennes side. Hvis det er det, så ser jeg ingen problemer med det, sier Elin Ørjasæter. Foto: Frida Marie Grande

Når det gjelder likestillingsaspektet, mener Ørjasæter at det uinteressant.

- De kunne like gjerne loddet ut en mann hvis kundegruppen var hovedsakelig kvinner.

- Tror du reaksjonene ville kommet hvis det var en mann som ble loddet ut?

- Neida, da ville de ikke kommet i det hele tatt. Det handler om den tilbøyeligheten vi har til å se alle kvinner som potensielle ofre, men de er ikke det. Som sagt: Hvis dette er helt frivillig fra hennes side, ser jeg ingen problemer med det.

Les også Matematisk formel kan finne kjærligheten for deg, men den innebærer en viss risiko

Provoserer innenfor loven

Omdømmeekspert Trond Blindheim ved Høyskolen i Kristiania synes det ser ut som om Bilpleieprodusentens PR-stunt har lykkes - tross kritikken.

- Når dette blir en nyhetssak, så har de jo lykkes. De har lykkes i å trykke på knappene overfor de menneskene som reagerer, slik at dette blir fanget opp av media - noe som igjen fører til at selskapet for masse oppmerksomhet, sier Blindheim.

PROVOSERER OG LYKKES: - De har lykkes i å trykke på knappene overfor de menneskene som reagerer, slik at dette blir fanget opp av media, sier dosent og omdømmeekspert Trond Blindheim. Foto: Høyskolen Kristiania

Blindheim sier at dette er en relativt vanlig markedsføringsstrategi.

- De provoserer, men holder seg godt innenfor loven. Det er ingenting i markedsføringsloven som regulerer slike påfunn. Så kan man jo selvsagt diskutere etikken i det, men rent juridisk er det ingenting i veien for å gjennomføre dette, sier Blindheim.

- Selv sier Hoseth at det var et «morsomt påfunn» uten mål om å provosere, og at hun er overrasket over reaksjonene. Altså ser det ut til at de ikke provoserte bevisst?

- Det kan godt stemme, det. Men man skal være forsiktig med alt av humor, ironi og sarkasme i markedsføring, for det er mange som ikke forstår dette i det hele tatt - spesielt ikke fra de miljøene som nå reagerer.