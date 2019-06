Kvinner angrer oftere på «one night stands» - men det finnes ett unntak

Hvorfor har ikke menn og kvinner samme forhold til tilfeldig sex i 2019? Forklaringen er todelt, mener ekspertene.

Når det kommer til tilfeldig sex, liker vi nordmenn å si at vi ligger i «verdenstoppen».

Flere ganger har vi ligget i toppen av one night stand-lista i Durex sin årlige undersøkelse, og Gemini anslår at rundt 7 av 10 nordmenn har hatt minst én one night stand.

Men hvordan har vi det egentlig når dagslyset kommer sigende og vi må ta en «walk of shame» hjemover?

Ifølge forskning, er følelsene litt blandet dagen derpå - spesielt for kvinner.

Kvinner angrer nemlig oftere på «one night stands» enn det menn gjør.

En NTNU-studie fra 2016 viser at rundt 35 prosent av kvinner angret i etterkant av tilfeldig sex, mot bare 20 prosent av menn.

Det er kanskje ikke revolusjonerende info, men vi kan legge til følgende:

Ikke bare angrer kvinner oftere på tilfeldig sex, de er også sjeldnere direkte glade over opplevelsen. Kun 30 prosent av kvinner var glade for at de faktisk hadde tilfeldig sex, mot over 50 prosent av menn.

Det kvinner derimot gleder seg over i større grad enn det menn gjør, er å ha sagt nei til tilfeldig sex.

Rundt 80 prosent av kvinnene var glade for å ha sagt nei til siste mulighet for et one night stand, mens kun 43 prosent av mennene var glade for å ha gått hjem alene.

- «Makes perfect sense to me», sier atferdsbiolog Jens Andreas Huseby med et smil.

20 års beinhardt arbeid vs. fem minutter

Kan det tenkes at årsaken til at kvinner i større grad angrer på tilfeldig sex, handler om at de ikke får like mye ut av det?

Svaret er nei. For selv om klart flere menn enn kvinner får orgasme ved tilfeldig sex, så var ikke det avgjørende for hvorvidt kvinnene angret eller ikke.

Så hva er da årsaken?

Flere av ulikhetene mellom menn og kvinner når det kommer til sex og samliv, kan forklares i atferdsbiologien - i alle fall delvis.

Som årsaken til at både kvinner og menn lyver litt når det kommer til sex. Eller hvilke faktorer som avgjør hvor populær du er på datingmarkedet - og hvem du har kjangs på.

Og, ikke minst: Hvorfor det er viktig å finne en kjæreste som er like pen som deg.

Forklaringen på hvorfor kvinner angrer mer enn menn på tilfeldig sex, føyer seg inn i rekken av spørsmål man kan finne svar på millioner av år tilbake i tid. Da studien ble omtalt i Gemini, refererte forskerne også til atferdsbiologien.

Rent biologisk har menn nemlig alt å tjene på et one night stand. De ønsker ubevisst å spre sæden sin og slipper å ta de forbeholdene kvinner, som kan risikere å bli gravid, må ta.

- Det er mer risikabelt for kvinner å ha sex med feil mann, enn det er for menn å ha sex med feil kvinne. For menn er det mest risikable å aldri ha sex, sier Huseby til Nettavisen.

Huseby får støtte fra psykolog Andreas Løes Narum i Parweb.no:

- Et samleie kan bli langt mer kostbart for en kvinne, enn for en mann. For en kvinne kan det resultere i 20 års beinhardt arbeid, mens det for en mann kan vare i fem minutter, sier Narum.

IKKE OVERRASKET: Atferdsbiolog Jens Andreas Huseby (t.v.) og psykolog Andreas Løes Narum. Foto: Privat

Behov for å kontrollere kvinnens seksualitet

I 2019 liker vi å tro at menn og kvinner har det samme forholdet til sex, men slik er det ikke nødvendigvis, mener ekspertene.

Både Narum og Huseby lister opp en annen mulig årsak til at kvinner angrer mer på tilfeldig sex enn menn, og den ligger i kulturen vår.

- Det finnes en historisk moralkodeks i samfunnet vårt, som helt klart spiller inn på et eller annet nivå ennå. Våre bestemødre risikerte sosial stigmatisering hvis de hadde sex med en de ikke hadde giftet seg med, og dette ligger fremdeles i kulturen vår, sier psykolog Løes Narum, og legger til:

- Kvinner lyver fra seg erobringer, mens menn lyver på seg erobringer.

Men hvor kommer denne holdningen om at kvinner skal være dydige og uskyldige fra?

Ifølge Huseby, kan også dette forklares biologisk.

- Denne handler i stor grad om andres behov for å kontrollere kvinners seksualitet. Det har både kvinner og menn drevet med i all tid, og det er ikke sikkert at dette kontrollbehovet noensinne har blitt borte, sier Huseby, og utdyper:

- Menn ønsker å dominere kvinners seksualitet fordi det er en begrenset ressurs som de ikke har kontroll over. Kvinner, på sin side, ønsker å kontrollere tilgangen menn har på andre kvinner. Det er i kvinners interesse å begrense tilgangen menn har på andre attraktive kvinner.

Kort forklart: Når en kvinne først har valgt en mann hun ønsker å få barn med, er det i hennes interesse at han blir hos henne. Hun ønsker derfor ikke at han skal ha tilgang på andre attraktive kvinner som kan være en potensiell trussel.

- Men i dagens likestilte samfunn er det vel få som tenker på denne måten?

- Det kan du si, men dette er en interessekonflikt vi nok aldri vil bli helt ferdig med. Vi kan snakke mye om disse tingene slik at vi rasjonelt sett kan greie å overstyre det til en viss grad, men da må man være veldig bevisst det. Disse følelsene stikker dypt i oss og blir ikke borte av seg selv.

Ett unntak

NTNU-studien fra 2016, har gjort et annet svært interessant funn:

Kvinner som selv initierer sex, angrer sjeldnere.

Hvorvidt kvinnene selv tok initiativ, er faktisk den viktigste faktoren når det kommer til hva som avgjør hvorvidt hun i ettertid angret på sexen eller ikke.

Ifølge forskerne har kvinner som initierer sex ofte minst to egenskaper som skiller dem fra andre:

De er trygge på seg selv og maksimalt komfortable med sin seksualitet. I tillegg kan de velge relativt fritt blant mange seksualpartnere.

Verken Løes Narum eller Huseby er spesielt overrasket over funnet.

- Det er klart man angrer sjeldnere hvis man selv tok valget. Da føler man seg fri og gjennomfører en ønsket handling, noe man gjør med åpne øyne fordi man har lyst, sier Løes Narum.

Huseby er enig.

- Hvis kvinnen selv initierer sex, velger hun en partner hun vil ha. Det er mindre risikofylt enn å ha sex med en man egentlig ikke er så interessert i, avslutter atferdsbiologen.