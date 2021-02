Kvinner blir trakassert av menn mens de gamer: - Jeg blir fortalt at ingen liker sånne som oss

Ikke uvanlig at kvinner blir trakassert og får hatefulle kommentarer og meldinger mens de spiller på nettet.

Gaming og onlinespilling er en stor hobby for mange verden rundt. Flere og flere jenter har også begynt med hobbyen, noe ikke alle gutter godtar. Mange kvinner opplever hatefulle kommentarer daglig, med en gang guttene finner ut at de spiller med en jente.

Lejla Rrahmani (22) elsker gaming og synes det er en god pause fra alt stresset i hverdagen. Hun har gamet siden hun var fem år, men blir fortsatt trakassert fordi hun er en kvinne, og som ifølge noen mannlige gamere, derfor ikke hører hjemme i gamingmiljøet.

«Hører til på kjøkkenet»



- Jeg blir ofte fortalt at jeg bare spiller for å få oppmerksomhet og at ingen liker sånne som oss, altså kvinner som gamer, sier hun til Nettavisen.

I en forskningsartikkel fra NTNU står det at tanken om at kvinnelige gamere er de andre kan komme fra antakelsen om at de blant annet spiller på grunn av et ønske om oppmerksomhet og flørting fra mannlige gamere.

Den 22-år gamle gameren forteller at hun får slemme kommentarer slengt etter seg så og si hver dag, men at brutaliteten på det som blir sagt varierer veldig. Et annet utsagn hun ofte hører er at kvinner hører til på kjøkkenet, ikke online sammen med guttene.

- Jeg vil nesten si jeg er vant til det nå. Jeg har begynt å ta imot kommentarene med humor, det stopper som regel guttene i fra å reagere sterkere, ettersom jeg ikke viser noen svakheter.

Tåler ikke å tape til jenter

Rrahmani sier at hun tror så mange kvinner blir trakassert av menn på nettet fordi gaming i fortiden var guttas greie. Hun forteller videre at kanskje guttene føler seg truet siden det nå er så mange jenter i gamingmiljøet også.

- Jeg blir ofte spurt om å spille en duell mot en mannlig spiller og da, hvis jeg vinner, kan det hende jeg får harde beskjeder. Det kan være alt fra at de rapporterer meg for å jukse, noe jeg ikke gjør, til at de sier jeg burde ta mitt eget liv, forteller gameren.

Rrahmani er ikke den eneste som har merket at noen menn sliter litt ekstra når de taper mot kvinner. Ann Mari Mahacek Pedersen (22) forteller at hvis hun vinner forsøker ofte menn å nedverdige henne fordi hun er kvinne.

- Hva er så forskjellig på å tape til en jente enn en gutt, spør hun oppgitt.

Lektor ved IT-universitetet i København Torill Elvira Mortensen har forsket mye på videospill og kvinners posisjon i gaming, og har en tanke om hvorfor kvinner ofte blir trakassert.

- Forskning viser at mange ikke tåler å tape til kvinner. De føler, at når de til og med taper til kvinner, da blir det ekstra vanskelig, forteller lektoren til Danske TV2.

Blir trakassert så fort de gjenkjennes som kvinne

I forskningartikkelen fra NTNU om seksuell trakassering i online dataspill, blir det skrevet at terskelen for trakassering går ned når den som trakasserer ikke har øyekontakt med offeret og lett kan logge av og komme seg ut av situasjonen.

En kvinne intervjuet i sammenheng med NTNU-artikkelen sa følgende:

- Jeg satt og spilte med en venn i Halo. og vi hadde på mikrofon og satt i lobby og ventet på å komme inn. [...]. Jeg satt og ventet på å komme inn og jeg driver og snakker med dem om spillet. Og jeg får «kom tilbake når du har fått hår på ballene» og litt sånn der. «Det skal jeg gjøre når jeg får baller», sa jeg da. Og så begynte de å si «å, er du jente?». Og plutselig så kommer kommentaren fra tre stykker: «come here I'm gonna give you a cock sandwich». Jeg var litt sånn fullstendig..., jeg vet ikke om det var ment som ærlig eller om det var ment som nedlatende for at jeg skulle føle meg demoralisert før matchen.

Uansett om denne kommentaren var ment trakasserende eller som en del av spillet, så er effekten den samme: «hun posisjoneres som kvinnelig spiller (som den andre), hennes person seksualiseres, og kommentarene kobles til hennes fysiske kropp.», står det i forskningartikkelen.

Ann Mari Mahacek Pedersen forteller at hun pleide å bli trakassert daglig, men at hun ikke har kjent på det i den siste tiden.

-Trakasseringen sluttet da jeg sluttet å snakke i spillet, for da vet de ikke at jeg er kvinne, sier hun til Nettavisen.

Blitt vant til trakasseringen

Kvinnelige gamere får mer oppmerksomhet når de spiller, både ønsket oppmerksomhet, men også uønsket. Det er heller ikke uvanlig for jenter å bli forsøkt sjekket opp av menn mens de spiller.

I spørreundersøkelsen gjort av forskere ved NTNU i sammenheng med forskningartikkelen, vises det at hele 66 prosent av jentene som ble spurt hadde opplevd at menn forsøkte å sjekke dem opp, mens de spilte på nettet. 24 prosent av guttene hadde opplevd det samme.

Pedersen sier at de første gangene hun opplevde å bli trakassert ble hun såret, og endte med å skru av alt av spill fordi hun ikke klarte mer.

Den 22 år gamle jenta fortsetter med å fortelle at man blir noe immun mot kommentarene etter hvert, men at det fortsatt kan være vondt hvis man ikke spiller like bra som vanlig.

- Noen ganger så stikker det fortsatt, spesielt hvis man faktisk har en dårlig dag og spiller dårlig. Da er det veldig vanskelig å holde positiviteten oppe, spesielt mens folk skriker inn i øret ditt at du er dårlig fordi du er jente og at jenter er udugelige, innrømmer hun.

Venner forsvarer dem

Heldigvis er de aller fleste guttene på nettet bedre enn de jentene har beskrevet.

- Jeg har møtt mange flotte mennesker, både gutter og jenter som har vært hyggelige og hjelpsomme, forteller Pedersen.

Det er mange kvinner som synes det er bedre å spille med venner, spesielt menn slik at de har noen å lene seg på hvis noen andre skaper ubehag hos dem, viser NTNU-studien.

Også Lejla Rrahmani liker bedre å spille med venner enn å spille alene.

- Når jeg spiller alene er jeg nødt til å prøve å ignorere det som sies til meg, men når jeg spiller med vennene mine så pleier de å støtte meg og forsvare meg hvis noen er ekle, sier hun.

Gameren har også noen tips til andre som liker å spille og vil unngå ukomfortable kommentarer og meldinger.

- Mitt tips er å finne de rette personene å spille med. Kanskje det tar litt tid, men det er så verdt det! Hvis man spiller alene så er nok det beste å bare skru av alt av chat, så slipper man alt det negative.

