- Det er en bestemt type dame Trump appelerer til, og de er primært drevet av én ting, sier professor Peggy Brønn.

I 2016, stemte 53 prosent av hvite kvinner på Donald Trump.

Mannen bak «grab them by the pussy»-kommentaren, som mente kvinner som tok abort burde straffes og som ble beskyldt for seksuell trakassering fra flere hold, ble likevel president i USA - og over halvparten av hvite kvinner hadde altså heiet ham frem.

Fire år senere, har Trump mistet mange kvinnelige velgere. Nøyaktig hvor mange, vet man ikke før alle stemmene er talt opp, men på valgdagen ser det ut til at han har greid å beholde flere enn forutsett.

- Vi må vente på tallene, men antakeligvis har han ikke tapt like mange kvinnelige velgere som antatt. Eventuelt har han greid å utligne ved å øke andelen tilhengere blant andre grupper, eksempelvis latinamerikanere. I tillegg er det grunn til å anta at andelen menn som stemmer Trump har holdt seg stabil, sier Civita-rådgiver Eirik Løkke.

PROEST: Kvinner demonstrerer mot Trump i 2016.

- En viss alfahann-apell

Dette til tross for at hele 26 kvinner nå har stått frem med anklager om seksuell trakassering. Noen forteller at Trump tilbød dem penger for sex. Én har beskyldt ham for voldtekt.

I løpet av de fire siste årene, har kvinner demonstrert mot presidenten en rekke ganger. Samtidig har Trump fortsatt abortkampen, samt uttrykt ønske om å fjerne gratis prevensjon.

- Vi kan jo se for oss at noen av kvinnene stemmer på Trump på tross av disse tingene, ikke på grunn av, sier Løkke.

CIVITA-RÅDGIVER: Eirik Løkke

Civita-rådgiveren tror kvinner som stemmer på Trump, velger å fokusere på andre ting.

- Hvis jeg skal forsøke å generalisere, så vil jeg tro at kvinner som stemmer Trump gjør det fordi de deler Trumps sinne og skepsis mot elitene. Kanskje syns de at Trump har gjort en god jobb med landets økonomi. Og så er de ikke så opptatt av de mannsjåvinistiske sidene av ham.

- Også har Trump tross alt en viss alfamann-apell, som mange kan finne frastøtende, men som andre kan synes er appelerende.

Rik, høy og mektig



Mens Donald Trumps «image» og retorikk kan virke ut-datert her hjemme i Norge, er situasjonen en annen i USA, sier Peggy Brønn, professor ved institutt for kommunikasjon og kultur ved BI.

Hun er enig med Løkke i at Trump kan ha en viss alfahann-apell for enkelte grupper.

- Han er rik, høy og mektig. Det vet vi jo at kvinner synes er tiltrekkende.

Atferdsbiolog Jens Andreas Huseby er enig i at faktorer som økonomi og sosial status er avgjørende for en alfahann.

74 år gamle Donald Trump har ifølge Forbes en nettoformue på rundt 2,5 milliarder dollar. Han er gift med 24 år yngre Melania (50), som er tidligere modell. Melania er kone nummer tre i rekken, etter Ivana Trump (71) og Marla Maples (57).

Og så er han 1,91 høy.

KVINNER SOM STEMMER TRUMP: Under presidentvalget i 2016, stemte 53 prosent av hvite kvinner på Donald Trump.

- Det vi vet fra forskningen er at ledere får oppslutning ved å vise seg som formidable, og her er det standardtrekkene som gjelder: Høyde, dyp og tydelig stemme, altså det å fremstå som handlekraftig og myndig, sier Huseby.

- Fremstår Trump som en alfahann i sin retorikk, synes du?

- Det blir en personlig mening, men det faktum at han fremstår så lite berørt av andres meninger er et sterkt signal. Da sier han på en måte at ingen andre har makt over ham, at ingen kan stoppe ham. Signalet blir i tillegg bare sterkere dess mer håpløs andre synes han er.

- Han vil beskytte landet vårt

Journalister i New York Times dro følgende konklusjon etter Trump holdt folkemøte i North Caroline i 2018:

«På Trump sine folkemøter, ser kvinner en helt som skal beskytte en måte å leve på».

Avisen hadde blant annet intervjuet Joan Philpott (69), som sa hun følte Trump var den eneste som kunne løse de problemene hun bekymret seg mest for:

- Han vil beskytte landet vårt og han vil gjøre det trygt. Han vil holde inntrengerne og migrantkaravanen og alt det andre som foregår borte.

FOLKEMØTE: «Women for Trump» heier frem presidentten i North Carolina i 2018.

Mens noen ser på Trump som en helt, er andre bekymret over hvorvidt han er rustet til å styre landet.

Allerede i 2016, før Trump tok over som president, uttrykte psykiatere og psykologer bekymring rundt hans mentale helse. Fagfolk møttes derfor til debatt, hvor psykiater William Doherty sa han bekymret seg over Trumps måte å uttrykke seg på, skriver Psychology Today:

- Han projekter et bilde av hyper-maskulinitet, hvor han slår ned og håner kritikere, med ideen om at han er en sterk mann som sier «stol på meg og jeg skal ta meg av alle dine problem».

- En bestemt type dame

BI-professor Peggy Brønn, som er amerikansk, sier at Trumps retorikk går rett hjem hos enkelte damer.

- Det er en bestemt type dame han appellerer til, og det er middelaldrende kvinner mellom 45 og 60 år. De er hvite og ofte i lavere sjikt når det gjelder utdanning, men aller viktigst: De er religiøse.

Professor og omdømmeekspert Peggy Brønn

Under valget i 2016, stemte 80 prosent av hvite evangelisk-kristne på Trump. Kvinner i denne gruppen uttrykte stor støtte overfor Trump, også gjennom hans periode som president.

- Dette et konservative, tradisjonelle kvinner som tenker at «familie er alt», men som er veldig drevet av religion, sier Brønn.

- Hvordan forholder disse damene seg til anklagene om seksuell trakassering eller Trumps mange nedsettende uttalelser om kvinner?

- De overser eller ignorerer det. Det er jo et paradoks, men enten så tror de ikke på det eller så unnskylder de det som «garderobeprat». De tenker at det bare er sånn menn snakker, sier Brønn, og fortsetter:

- I Norge tenker vi at slike kvinner ikke eksisterer lenger, men det gjør de! Det samme gjelder menn, de overser de samme utspillene fra Trump. Han kan nesten si hva som helst, men de som stemmer på ham uttrykker likevel begeistring fordi han «snakker fra levra» eller «sier ting som det er».

Selv synes Brønn det er skremmende å sitte i Norge og se hva som skjer i hjemlandet hennes.

- Trump og hans tilhengere står for holdninger som går tilbake til 1950-tallet i USA. Noen av kvinnene som stemmer på ham, er unge og flotte. Det er vanskelig å forstå at de støtter ham, men som sagt: religion står sentralt for mange her.

Trumps gave til feministene

Som nevnt tidligere: Vi vet ennå ikke hvor mange kvinner som stemte på Trump ved valget i 2020. Trump var ute og fridde til forstadskvinnene før valget, og det gjenstår og se om det fungerte.

Feministbevegelsen i USA har gjentatte ganger «takket» Trump for én ting: Motstand så tydelig og hard at det ble lettere å rekruttere nye medlemmer.

Susan Chira, tidligere redaktør i New York Times, oppsummerer følgende i den publiserte artikkelen «Donald Trump's Gift to Feminism: The Resistance»:

«Denne motstanden fikk fart på to sterke krefter: Lidenskapen til de nylig oppståtte, grasrot-deltakere, samt den organisatoriske erfaringen til institusjoner og profesjonelle eksperter som var fast bestemt på å bruke lidenskapen til å oppnå varige, bærekraftige, politiske endringer.

Bevegelsen gikk forbi det politiske til å omfatte de sosiale og kulturelle sfærene, og den ga fargede kvinner plass i rampelyset. Rekordmange kvinner stilte til lokale og nasjonale politiske verv, samtidig som Metoo-bevegelsen veltet menn som tidligere ikke hadde fått sin straff for seksuell trakassering.

Rekordmange kvinner vant posisjon i mellomvalget, og tok tilbake Representantenes hus for Demokratene. I tillegg erklærte seks kvinner at de ville stille som kandidater til presidentvalget i 2020.»

Så vil tiden gi oss svaret på Chiras avsluttende poeng:

«Det er fortsatt uklart om dette er gevinster som vil vare og hvorvidt de vil overvinne ambivalensen rundt kvinner og makt som fortsatt eksisterer.»