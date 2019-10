Det påstås at treningsstudioer som krever en kleskode diskriminerer. Da i hovedsak kvinner så langt og vidt jeg forstår.

Av Tore Huseby

Kvinners frihet til å kle seg som de vil er det liten grunn til å klage på.

Folk må få gå som de selv ønsker.

Bortsett fra det mest opplagte - at kjønnsdeler «vifter i det fri», så kan vel hvem som helst kle seg i hva som helst hvor som helst om man legger lovverket til grunn.

Men det er et men her: Som en godt voksen mann av det helt normale slaget så er det vel kun i treningsstudioer jeg ser fremmede kvinner som utfører repeterende kroppsbevegelser der det meste synes, bevegelser som til forveksling kan likne på ymse former for seksuell aktivitet.

Om en da i tillegg har mye bar hud å vise, så forsterkes inntrykket av at her foregår det noe som for de fleste menn er «uhyre interessant». Slikt fanger øyet enten man vil det eller ei.

Som en høflig og anstendig mann løser jeg jo dette ganske enkelt: Jeg ser en annen vei og overser dette så langt det går. Som en gammel mann vet jeg jo dessuten at aktiviteten ikke angår meg i det hele tatt.

Det er ikke meg disse ungjentene vil imponere!

Og det går stort sett bra å snu blikket mot andre nøytrale ting som veggklokka, karmlister eller panelgardiner.

I blant blir det likevel litt kleint - for i mange treningsstudioer er det temmelig mange speil. Og noen ganger plagsomt trangt. Og dette kan noen ganger føre til at man liksom ikke finner noe sted å feste blikket uten å være redd for å støte sine medgymnaster.

Å be en mann som er normalt utstyrt om å «ikke legge merke til» kvinnelig attraksjon er å be om for mye. Men å be ham om å holde kjeft om det, og å holde blikket unna, er helt på sin plass.

Likevel har jeg lyst til å si: Om du som er ung og vakker kan ta bittelitt hensyn til oss som forlengst er gått ut på dato ved å gå med klær som følger de vedtatte normene til treningsstudioene, så lover jeg å spare deg for synet av valker, flesk og gammelmannshud.

Ikke fordi jeg er sjenert. Som en av de siste hippier driter jeg i det.

Jeg gjør det utelukkende fordi jeg antar at du synes slike syn er ubehagelige, og det vil jeg gjerne spare deg for. Av ren høflighet mot deg.

Ikke for å diskriminere deg, eller bestemme hva du skal gå med, men om det er OK for deg å trene med klær som er bittelitt mindre distraherende enn en bikini, så ville jeg sette pris på det altså.

Det er forskjell på badestranda og treningsstudioet.

På stranda finnes alle slags kropper, og de kroppene trenger og vil ha sollys på seg. Å være enig om at der er det greit å vise hud og kropp, kalles kultur.

Å ikke lytte til sine medmenneskers meninger, men hevde sin rett til alt overalt, er egentlig bare en ukultur.