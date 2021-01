Kylie Jenner anklages for å profittere på salg av antibac under pandemien

23-åringen anklages for å prøve å utnytte korona-pandemien til egen vinning ved salg av antibac.

Det er ingen tvil om at hånddesinfiseringsmiddel har blitt en stor nødvendighet hos de fleste det siste året, og folk hamstrer opp antibakterielle produkter for å beskytte seg mot koronaviruset.

Realitystjernen Kylie Jenner (23), som er eier av kosmetikkselskapene Kylie Cosmetics og Kylie Skin, anklages nå for å profittere av den pågående pandemien, etter at hun slapp sitt eget hånddesinfiseringsmiddel denne uken, skriver Metro.

Stjernen, som ofte går til Twitter for å promotere nye produkter fra selskapene sine, fortalte tirsdag sine 36,8 millioner følgere at hennes nye hånddesinfiseringsmiddel endelig er ute på markedet.

Får refs hos fansen

Selv om flere fans var i lykkerus over det nye produktet og la det til i ønskelisten sin, har flere uttrykt sin misnøye med stjernen og anklager henne for å prøve å utnytte og tjene penger på den pågående pandemien.

«Kylie Jenner lagde Kylie Skin hånddesinfiseringsmiddel ... altså? La oss profittere på en pandemi», skriver en av kritikerne på Twitter.

En annen virker ikke særlig imponert over det nye produktet, og skriver at «Kylie Jenner selger hånddesinfiseringsmiddel som om det er noe helt spesielt».

En skriver også at dette har ingenting i sortimentet hennes å gjøre, og at det heller burde bli sendt ut gratis hvis man handler fra selskapet.

Ikke alle er like kritiske til Jenner for hennes nye produkt. Flere ga uttrykk for at stjernens selskap ikke er det eneste som har lagt til nye produkter i sortimentet etter at pandemien brøt ut, men at andre selskaper har gjort det samme ved å produsere nødvendigheter under pandemien, som munnbind og hånddesinfiseringsmiddel.

En twitterbruker skriver hun ikke ser noe galt i at Jenner selger hånddesinfiseringsmiddel, og spør om produsenter av munnbind også da profitterer på pandemien.

En annen bruker prøver å minne resten på at Jenner donerte én million dollar - noe som tilsvarer over ti millioner norske kroner - i mars i fjor, i håp om å hjelpe med å få korona-pandemien under kontroll.

Vant til kritikk

Jenner, som har vært i rampelyset hele livet, begynner etter hvert å bli vant til kritikken som blir rettet mot henne. I fjor høst haglet kritikken inn da fansen anklaget henne for å ikke følge smittevernreglene.

Kylie Jenner (23) fikk internasjonal oppmerksomhet da hun, sammen med venninnen Stassie Karanikolaou (23), la ut en dansevideo på TikTok.

Kun iført bikini danset de to jentene til sangteksen «Carole Baskin Killed her husband, whacked him. Can't convince me that it didn't happen», som er en sang fra Netflix-suksessen «Tiger King».

Flere fans reagerte på at Jenner ikke holdt to meters avstand til venninnen, og hevdet hun brøt smittevernreglene ved at hun til stadighet forlater huset for å treffe Karanikolaou.

