Kylie Jenner bekrefter bruddryktene

- Vennskapet og datteren vår er vår hovedprioritet, skriver Kylie Jenner på Twitter.

Natt til fredag adresserte den verdenskjente realitystjernen og gründeren Kylie Jenner (22) bruddryktene som har florert mellom henne og kjæresten Travis Scott (28) de siste ukene.

Tidligere denne uken meldte flere utenlandske medier at duoen hadde valgt å ta en pause fra hverandre. Flere hevdet også at Jenner allerede hadde tilbragt tid med eks-kjæresten, rapperen Tyga (29).

På Twitter tar hun nå et oppvaskmøte.

- Internett gjør ting 100 ganger mer dramatisk enn det egentlig er. Det var aldri noe date med Tyga klokken to på natta. Jeg kjørte to venninner til et studio der han tilfeldigvis var, skriver hun før hun fortsetter:

- Travis og jeg er gode venner og vårt hovedfokus nå er Stormi. Vennskapet og datteren vår er vår hovedprioritet.

Kjærester i over to år

Det var i februar 2018 duoen fikk sin aller første datter sammen, Stormi Webster, omtrent ett år etter at de skapte overskrifter med deres romanse under Coachella-festivalen.

Bruddet mellom de to verdensstjernene kommer som et sjokk for fansen. For knappe to måneder siden verserte det rykter om at paret hadde store planer om å gifte seg.

I anledning Kylie Jenners bursdag 10. august ble det arrangert et gedigent bursdagsselskap. I privatfly fløy superstjernen ned sine aller beste venner til Italia, der feiringen skulle holdes på en luksusyacht.

Det som imidlertid vakte mest oppsikt, var bagasjen som ble fraktet over atlanteren.

Bryllupsrykter

Da privatflyet ble fylt opp av gjester og bagasje, bar nemlig en av Jenners ansatte inn en lang hvit kjole og en smoking.

Kjoleposen så ut til å være fra det ekstravagante kjøpesenteret Saks Fifth Avenue, og avisene, blant andre Daily Mail, var rask ute med å spekulere om bryllup. TMZ hevdet derimot at aldri ville foregå et bryllup i Italia uten hele familien til stede.

Derimot hadde Kylie Jenner med både Travis og datteren på turen, i tillegg til moren Kris Jenner, søsterens eks-kjæreste Scott Disick og hans nye kjæreste Sofia Richie.

Gjennom forholdet har Kylie Jenner og Travis Scott holdt forholdet relativt mye unna offentligheten - spesielt til Kardashian-Jenner-familien å være. Til tross for at de to har blitt ansett som en av familiens kanskje mest stabile par, er det ikke lenge siden rykter om at Scott skal ha vært utro mot Jenner verserte.

Ryktestormen så imidlertid ut til å blåse over. Særlig etter at den 28 år gamle rapperen overrasket Jenner med et overdådig rosebad, anledning bursdagen hennes.

Overdådig kjærlighetserklæring

I en video på Instagram viser Kylie Jenner frem rosebadet den daværende kjæresten hadde overrasket henne med.

- Huset mitt er dekket med roser - og det er ikke en gang bursdagen min enda! Skrev hun til videoen.

Dette var Travis Scotts måte å lade opp til festen, og som videoen viser har heller ikke han spart på grunkene.

Ifølge E!News skal det imidlertid ha vært trøbbel i tårnet for paret over en lenger periode. Etter flere forsøk skal de ha bestemt seg for å skille lag for noen uker siden.

Bruddet kommer bare litt over en måned etter duoen og datteren dukket opp på den røde løperen. Det er heller ikke lenge siden de to dukket opp på forsiden av Playboy sammen.