Kylie Jenner betalte 1.8 millioner for en ponni til datteren. Det får fansen til å rase

–⁠ Skjerp deg, lyder fansens dom.

Den berømte Kardashian/Jenner-klanen er kjent for å gå «all in» når det kommer til hverdagsluksus, overdådige gaver og glitter og glam, og denne gangen har yngstemann i realityfamilien - Kylie Jenner - virkelig slått på stortromma.

22-åringens nyeste innkjøp får imidlertid flere til å reagere kraftig. Det skriver blant andre Daily Mail.

Kylie Jenner har nemlig kjøpt en ponni til sin to år gamle datter, Stormi, og prislappen er på intet mindre enn 200.000 amerikanske dollar, like i overkant av 1.8 millioner kroner.

Les også: Sia ble mamma i all hemmelighet i fjor - nå har hun også blitt bestemor

Avslørt av oppdretteren

Ifølge Daily Mail har realitystjernen kjøpt den 17 år gamle ponnien fra en hesteoppdretter i Nederland, og i tillegg til de 200.000 dollarne for selve hesten måtte hun betale et sted mellom syv og ti tusen dollar for å frakte hesten til USA.

Ponnien, som heter Frozen, er for tiden i karantene, ettersom den kom fra Nederland, og vil fraktes til en låve i nærheten av Kylie Jenners hjem så fort 14 dager har gått.

Jenner selv har foreløpig ikke delt noe i sosiale medier om hestekjøpet, men oppdretteren bekreftet på Instagram at Frozen nå har landet i USA og at dens nye eier heter Stormi.

Det opprinnelige innlegget har imidlertid blitt redigert, og nå står det ikke lenger at det er Stormi og Kylie Jenner som er de nye eierne - men i første omgang skrev de følgende:

«Throwback Thursday går til den mest berømte ponnyen av dem alle, Frozen. Vi har fått beskjed om at han har landet i Los Angeles og lever livet med en søt jente som heter Stormi. Kylie Jenner sørget for at at datteren hennes fikk den beste ponnyen i verden. Vi kan ikke vente med å se bilder av dem».

Nå står det kun at hesten er i Los Angeles hos en «søt jente».

Fansen raser

Stormi kommer trolig til å bli veldig begeistret for sin nye ponni, men ikke alle er like imponert.

Ifølge Elle er det nemlig flere som reagerer kraftig på at realitystjernen bruker såpass mye penger på en hest til en toåring - spesielt med tanke på at mange amerikanere sliter økonomisk som følge av den pågående koronapandemien.

Les også: Se kjendisenes private sommerferiebilder

«Skjerp deg. Noen av oss kan ikke engang betale husleie nå», skriver en på Twitter, mens en annen lurer på om det er for mye å be om hvis hun ber Jenner kjøpe hest til henne, også.

Flere påpeker også at Jenners nye innkjøp koster mer enn skolepenger til høyere utdanning.

«Kylie Jenner kjøpte akkurat en ponni til sin to år gamle datter som kostet mer enn skolepengene mine», skriver en.

«Kylie Jenner kjøpte en ponni til 200.000 dollar til Stormi. Jeg må bare betale ned studielånet mitt», skriver en annen.

«Kylie Jenner kjøper en ponni til to år gamle Stormi for 200.000 dollar. Ponnien ble importert fra Nederland, og er i karantene i 14 dager i Los Angeles. Da jeg var liten ga foreldrene mine meg en omplasseringshund. Ingen karantene nødvendig», lyder en lettere ironisk kommentar på Twitter.

Jenner selv har som nevnt ikke kommentert hestekjøpet, men det er nærliggende å tro at Frozen vil gjøre debut på den berømte realityprofilens sosiale medier i svært nær fremtid.

Les også Forskere har undersøkt hvordan koffein påvirker treningsøkta di. Effekten var tydelig