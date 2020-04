Kylie Jenner fikk nettet til å koke med dristig bikinivideo. Nå hagler kritikken

Fansen er rasende på Kylie Jenner for ikke å følge smittervernsreglene.

Tidligere denne uken skapte den verdenskjente realitystjernen og milliardæren Kylie Jenner (22) internasjonal oppmerksomhet da hun, sammen med venninnen Stassie Karanikolaou (22), la ut en dansevideo på TikTok.

Kun iført bikini danset de to jentene til sangteksen «Carole Baskin Killed her husband, whacked him. Can't convince me that it didn't happen», som er en sang fra Netflix-suksessen «Tiger King».

Videoen ble spredt som ild i tørt gress i sosiale medier, og i skrivende stund er videoen blitt sett av over ni millioner mennesker.

Nå hagler imidlertid kritikken.

- Trosser korona-restriksjoner

Dansevideoen som på kort tid gikk viralt er nemlig ikke den eneste videoen som er blitt delt av de to venninne den siste tiden, og nå reagerer flere på at Jenner ikke forholder seg til de strenge korona-restriksjonene.

Ifølge Daily Mail er fansen rasende på Jenner fordi hun ikke holder to meters avstand til venninnen, og hevder hun bryter smittevernsreglene ved at hun til stadighet forlater huset for å treffe Karanikolaou.

I sosiale medier de siste ukene har nemlig Jenner delt en rekke bilder av de to venninne er på besøk hos hverandre. På historiefunksjonen på Instagram har Jenner også omtalt Karanikolaou som sin «karantene-venn».

Myndighetene innførte «Safer at Home Order» i hele California, noe som betyr at innbyggerne får lov til å besøke venner og familie med mindre det er helt nødvendig.

Forløpig har Kylie Jenner ikke besvart kritikken, og fortsetter tilsynelatende å nyte det varme været Los Angeles tilbyr om dagen:

Overrasker med babynyhet

En som tilsynelatende har valgt å holde seg innendørs i disse koronatidene, er supermodellen Gigi Hadid (25).

Sammen med resten av familien og kjæresten Zayn Malik (27), som hun etter mye frem og tilbake ble sammen med igjen i desember, har hun tilbragt tiden sin hjemme siden koronaviruset begynte å spre seg.

Likevel klarer 25-åringen å skapte overskrifter internasjonalt.

Ifølge det TMZ omtaler som sikre kilder venter nå Hadid og Malik barn sammen.

Kildene, som skal være nære familierelasjoner til paret, hevder at Hadid er 20 uker på vei og familien skal være i ekstase.

Foreløpig har ikke paret kommentert ryktene selv, men i kommentarfeltet på bildene paret nylig har delt renner det over med gratulasjoner. Også andre internasjonale medier hevder at kildene til TMZ skal være sikre.

