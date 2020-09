Kylie Jenner kaster klærne for å formidle en viktig beskjed

Slik får hun følgerne sine til å stemme før presidentvalget.

I denne saken finner du noen av de mest aktuelle kjendis-snakkisene fra inn- og utland akkurat nå.

Fem uker før det mye omtalte presidentvalget har den verdenskjente realitystjernen og gründeren Kylie Jenner (23) tatt grep for å få fansen til å stemme.

På Instagram poserer 23-åringen velvillig i bikini til påskriften «Men har du registrert deg for å stemme? Klikk på lenka i bioen min. La oss lage en plan for hvordan vi kan stemme sammen».

Videre i historiefunksjonen i samme kanal har hun lagt ved en guide til hvordan fansen kan gå frem for å stemme:

- Vi må alle sørge for at stemmene våre blir hørt i november. Nå, mer enn noen gang før, trenger vi en endring. Vi har makten til å gjøre en forskjell, men vi må stemme. Det tar kun noen minutter å registrere seg, fylle ut stemmeseddelen og levere den. Det er alt som skal til, skriver Jenner videre.

Tilsynelatende ser det ut til at Jenner har påvirket en rekke fans allerede. I kommentarfeltet strømmer det inn med fans som forteller at de har registrert seg. Også Jenners storesøster, Khloé Kardashian (36).

- Nå har jeg registrert meg, skriver hun.

Skal ha giftet seg i hemmelighet

En annen som har fått fansen til å ta til kommentarfeltene er den amerikanske skuespilleren Emma Stone (31).

I desember i fjor ble det kjent at Stone og kjæresten, filmskaperen Dave McCary (35), hadde forlovet seg etter to år som kjærester.

Ifølge flere utenlandske medier, deriblant Page Six og People, skal paret nå ha giftet seg i all hemmelighet.

Etter at paret ble observert med gifteringer tidligere i september, mener People at de nå kan bekrefte at paret har giftet seg. Når giftemålet skal ha funnet sted er ikke kjent.

Verken Emma Stone eller Dave McCary har foreløpig kommentert rykteflommen.

Bianca Ingrosso avslører sannheten bak navnet

En av Nordens aller største influensere, Bianca Ingrosso (25), har de siste årene også gjort stor suksess med sin egen realityserie, «Wahlgrens verden».

I serien, som følger livet til Ingrosso og moren Pernilla Wahlgren (52), har fansen også blitt kjent med hennes nærmeste familie, blant andre brødrene Benjamin (23) og Oliver Ingrosso (30).

Alle tre er barn av det tidligere paret Pernilla Wahlgren og Emilio Ingrosso (55), som skilte lag i 2002.

I en nylig video på Bianca Ingrosso sin Youtube-kanal avslører 25-åringen bakgrunnen for navnene til søskenflokken. Det gjør hun i forbindelse med en reklamefilm for strømmetjenesten Disney+.

-Jeg hadde ingen anelse, men jeg har navnedag i dag, sier hun spøkefullt etter at hun har pakket opp en pakke som gratulerer henne med navnedagen.

Bianca-navnet har nemlig ikke noen offisiell navnedag, men etter at Disney+ ble lansert, overrasket samarbeidspartnerne Ingrosso ved å sette navnedagen til Bianca på akkurat denne dagen.

- Navnet mitt kommer jo fra filmen «Bernard og Bianca». Oliver, Benjamin og jeg er jo oppkalt etter Disney-navn, avslører hun.

Bianca Ingrosso har nemlig tidligere uttrykt skuffelse over at hun ikke har en offisiell navnedag, men kan nå juble etter at Disney+ ble lansert.