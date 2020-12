Kylie Jenner troner øverst på inntektsliste: Håvet inn milliarder i 2020

23-åringen gruser sine mannlige kjendiskolleger.

I denne saken finner du noen av de mest aktuelle kjendis-snakkisene fra inn- og utland akkurat nå.

Realitystjernen Kylie Jenner (23) er den kjendisen som har tjent desidert best i 2020, ifølge Forbes' målinger.

23-åringen tjente 590 millioner dollar, mer enn fem milliarder norske kroner, i år. Det er 420 millioner dollar mer enn nestemann på lista – som for øvrig er i familie med henne.

Nummer to på Forbes liste er nemlig Kanye West (43), som er gift med Jenners søster, Kim Kardashian (40). West tjente 170 millioner dollar - 1,4 milliarder kroner - i løpet av 2020.

Millionsalg av aksjer

Ifølge Forbes kom mesteparten av Kanye Wests inntekt fra et sneakers-samarbeid med Adidas.

Jenner har på sin side solgt 51 prosent av aksjene i firmaet sitt, Kylie Cosmetics, til kosmetikkgiganten Coty. Aksjene ble solgt for 600 millioner dollar, og Jenner fikk 540 av dem.

Under Jenner og West på listen over kjendisene som har hatt høyest inntekt i 2020, ligger flere idrettsutøvere.

Tennisstjernen Roger Federer (39) har tjent 106 millioner dollar i løpet av året, mens fotballspillerne Cristiano Ronaldo (35) og Lionel Messi (33) har tjent henholdsvis 105 millioner dollar og 104 millioner dollar på tolv måneder.

Håver inn 43 år etter sin død

Men det er ikke bare levende kjendiser som håver inn penger. I 2020 tjente faktisk avdøde Elvis Presley mer enn han hadde da han døde for 43 år siden, skriver Forbes.

Elvis Presley ligger på femteplass over de best betalte avdøde kjendisene i 2020, med en inntekt på 23 millioner dollar. Dette tilsvarer 199 millioner norske kroner. Michael Jackson er for øvrig den som har tjent best, etterfulgt av Dr. Seuss, Charles Schulz og Arnold Palmer – deretter Presley.

Presley døde av et hjerteinfarkt i 1977. Da hadde han ifølge CheatSheet «bare» fem millioner dollar. Denne summen ville naturligvis vært høyere i dag, om lag 20 millioner dollar, men likevel ikke like høy som inntekten hans for 2020.

Mesteparten av pengene tjener den avdøde sangstjernen på hjemmet sitt, Graceland, som i dag er et museum.

