Kylie Minogue tjener millioner bare for å være tilstede

Selv om det er evigheter siden hun var aktuell med noe, har Kylie Minogue en vanvittig prislapp for å troppe opp på tilstelninger.

At kjendisene vet å ta seg godt betalt er ikke noe nytt, og ofte dreier det seg om latterlig høye summer.

Fra før har Bianca Ingrosso avslørt at hun tjener 200.000 på ett Instagram-innlegg og ett Instagram-innlegg fra Kylie Jenner skal ha en markedsverdi på én million dollar.

Nå har Jenners navnesøster, nemlig den australske sangeren Kylie Minogue nylig fått avslørt hva hun fakturerer for å stille opp på et evenement.

POPULÆR: Kylie har hatt hits både på 80-tallet og tidlig 2000-tall og har fått en slags legendestatus. Ifølge kjendisfikser Karim Gharbi tjener hun fortsatt godt på denne.

Det var da den profilerte kjendisfikseren Karim Gharbi, som ofte arrangerer såkalte «meet and greets» med kjendiser, gjestet et australsk nyhetsprogram at han lettet på sløret. Det ble først omtalt av Daily Mail.

Tjener 11 millioner for å møte opp på tilstelninger

På spørsmål fra tv-vertene om hvilken kjendis som tar over en million australske dollar (omtrent 6,2 millioner norske kroner) for et møte, svarer han at Kylie Minogue gjør det.

– Hun tar 1,8 millioner australske dollar (11 millioner norske kroner!). Tro det eller ei, selv om hun ikke har sluppet noe i det siste er hun ganske dyr og stabil, forteller Gharbi til tv-programledernes sjokk.

MED KJÆRESTEN: Kylie Minogue og kjæresten Paul Solomons lo og koste seg under en festival tidligere i sommer.

Kylie er kanskje mest kjent for hitlåten «I Should Be So Lucky» på 80-tallet, men mange husker kanskje også den smørmyke «Especially for you» og fyrrige «The Loco Motion».

Hennes store renessanse kom på 2000-tallet da hun utga «Spinning Around» før verdensplagen «Can't Get You Out of My Head» dukket opp og fikk alle til å synge «la,la,la».

PÅ SCENEN IGJEN: Glastonbury-festivalens legendekonsert var det Kylie Minogue som sto for i sommer. Hun fikk blant annet besøk av Coldplays Chris Martin på scenen. Foto: Joel C Ryan/Invision/AP

Siden har Minogue blant annet hatt brystkreft, gitt ut flere «best of»-album og sluttet å turnere, men i sommer gjorde hun et slags comeback med en legendekonsert på anerkjente Glastonbury Festival.

Lady Gaga har steget i verdi

Kjendisfikser Gharbi, som selv deltar i tv-programmet «Sydney's Crazy Rich Asians», forklarer at en kjendis' verdi kan sammenlignes med å være på børsen.

– Prisen varierer, det er som et aksjemarked, et kjendis-aksjemarked. Noen ganger er kjendiser mye dyrere en dag enn dagen før, forteller han.

STYRKET VERDI: Lady Gagas «kjendisaksje» skal ha skutt fart de siste tolv månedene, etter opptredenen i «A star is born» med Bradley Cooper. Foto: Matt Sayles/Invision/AP

Lady Gaga, som har hatt en suksessrik karriere før hun vant Oscar for rollen i filmen «A Star is Born», trekkes frem som et eksempel på en stjerne som har eksplodert det siste året.

– Aksjen hennes har steget betydelig de siste 12 månedene, suksessen til A Star is Born og lydsporet til filmen gjør at prisen hennes har steget når det gjelder personlig fremmøte på tilstelninger, forteller Karim.

Om det samme gjelder den nysingle medskuespilleren Bradley Cooper, sier han ikke noe om.