Kyrre «Kygo» Gørvell Dahl og Maren Platou flytter fra hverandre

- Ting blir ikke alltid slik man hadde trodd, skriver Maren Platou på Instagram søndag kveld.

På Instagram søndag kveld kom kjæresten til den verdenskjente musikeren, Kyrre Gørvell-Dahll, med en trist beskjed til fansen.

- Det er sårt og vanskelig å meddele at Kyrre og meg har flyttet fra hverandre, skriver hun på historie-funksjonen, før hun fortsetter:

- Ting blir ikke alltid slik man hadde trodd. Setter pris på at privatlivet mitt blir respektert i tiden fremover. Det vil ikke bli gitt noen kommentarer utover dette.

Gørvell-Dahl, bedre kjent som Kygo, har foreløpig ikke kommentert saken.

Kjøpte gigantbolig for ett år siden

Bruddet mellom de to kommer som en overraskelse for de fleste. Helt siden oppstarten på Kygo-eventyret for fem år siden tok av, har de to holdt sammen.

For litt over ett år siden skapte duoen også overskrifter da musikeren gikk til innkjøp av det som da var den dyreste boligen i Bergen - et hus på Hopsneset til 51 millioner kroner.

Les også Kygo vil bygge om den 101 år gamle villaen

Platou har siden den gang delt flittig bilder fra oppussingen av huset på historiefunksjonen på sin instagramprofil.

Prydet magasinforside

For knappe to måneder siden troppet også paret opp på forsiden av det norske motebladet Costume.

Der snakket de blant annet om hva likestilling betyr for dem, og at det å ha en gjensidig respekt, er en grunnverdi i forholdet.

- Vi støtter hverandres karrierevalg og unner hverandre det beste, uttalte Platou den gang.

- Vi lever et travelt liv, men på hjemmebane prøver vi å dele likt på de «kjedelige» arbeidsoppgavene. Men jeg må nok ærlig innrømme at Maren er litt flinkere enn meg, sa Kygo.