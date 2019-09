Kyrre om likestilling: - Maren er flinkere enn meg

Kygo inrømmer at kjæresten er flinkere på hjemmebane.

(BA): Verdensstjernen fra Bergen, Kyrre Gørvell-Dahll, bedre kjent som Kygo (28), har vært kjæreste med bergenseren Maren Platou (26) siden 2015.

Paret har kjøpt seg en heftig bolig sammen i Fana. Villaen består blant annet av åtte soverom, flere stuer, eget bibliotek og en stor borggård med hestestall – og til sammen utgjør bygningen over 1000 kvadrat.

I et nytt intervju med bladet Costume,der paret som er avbildet på forsiden, forteller de sammen hva likestilling betyr for dem.

Å ha en gjensidig respekt, er en grunnverdi i forholdet.

- Vi støtter hverandres karrierevalg og unner hverandre det beste, sier influenseren Platou.

Prøver å dele likt

- Vi lever et travelt liv, men på hjemmebane prøver vi å dele likt på de «kjedelige» arbeidsoppgavene. Men jeg må nok ærlig innrømme at Maren er litt flinkere enn meg, sier Kygo, til Costume.

Han forteller videre om hva likestilling betyr for han og Maren.

- Like muligheter og rettigheter for alle, uansett funksjonsnivå og egenskaper. Vi vil at det norske samfunnet skal være inkluderende – med et mangfold vi kan være stolte av. Alle er like mye verdt, sier han.

Kygo-feiring i Tokyo

Paret har holdt seg unna offentligheten de siste årene, men Maren er ofte med på utenlandsreiser og turneer rundt om i verden for å heie frem DJ-kjæresten. Hun deler også bilder fra livet deres, på sin Instagram-profil.

For seks dager siden fylte Kygo 28 år. Bursdagen feiret DJ-en i Tokyo med gode venner.

Kjæresten la ut en kjærlighetserklæring, på dagen hans, med et bilde av paret til teksten «Happy Birthday Baby❤️».