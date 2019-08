Den omstridte basketballstjernens kjærlighetserklæring blir beskyldt for å være respektløst og kun for å tjene penger.

Forholdet mellom tidligere Lakers-spiller Lamar Odom (39) og realitystjerne Khloe Kardashian har vært behørig omtalt.

Odom har blant annet skrevet bok om tiden med Kardashian-familien, hvor han blant annet innrømmet å være sex-avhengig med mer enn 2.000 damer på samvittigheten. At han var utro mot Khloe mens de var gift er for lengst allment kjent, og stjernen har også vært åpen om sitt omfattende narkotikamisbruk.

OVER OG UT: Khloe Kardashian og Lamar Odom gikk fra hverandre i 2013, men under en Kanye West-motevisning i 2016 viste de seg offentlig sammen for siste gang. Samme år ble skilsmissen deres endelig. Foto: Jamie McCarthy/Getty Images/AFP

Dater personlig trener



Til tross for dette har Khloe støttet den tidligere ektemannen i lang tid - også da han tok overdose på bordell og svevde mellom liv og død.

Forholdet har imidlertid aldri blusset opp igjen, men nå byr Odom på en oppdatering på kjærlighetsfronten. Nå dater han nemlig den personlige treneren Sabrina Parr (32).

Nyheten sprakk i forrige uke, etter at de to ble sett på en date sammen.

Siden har Odom postet flere bilder av kjæresten i sosiale medier, blant annet ett hvor han i bildeteksten siterte den amerikanske borgerrettighetsforkjemperen Malcom X.

– Det er akkurat som når du får kaffe som er for svart, som betyr at den er for sterk, hva gjør du da? Du heller i krem... Men hvis du tar i for mye krem, vil du ikke merke at det noen gang var kaffe. Den pleide å være varm, men blir kald. Den pleide å være sterk, men den blir svak. Den pleide å vekke deg, men nå gjør den deg trøtt, siterte Odom i bildeteksten.

Det er dette sitatet som nå skaper kontroverser, og i kommentarfeltet reagerer mange sterkt på det de mener er et ufortjent stikk fra Odom til eks-kona.

Mener Odom kaster skygge over Khloe

– Jeg er virkelig skuffet over deg, Lamar, du går fra å snakke om kjærlighet og gode vibber til å kaste skygge over kvinnen som reddet livet ditt?, skriver brukeren «vivicorfu», og en annen sier seg enig:

– Jeg likte deg Lamar Odom, men å være respektløs ovenfor kvinnen som reddet livet ditt og var der for deg når hun ikke behøvde det, det er fucked-up shit.

Hyller sin nye, ledende kvinne

Kritikken ble såpass intens at Lamar måtte svare.

– Jeg er litt skuffet over å lese at folk bruker mine ord til å fremme sine egne antagelser som peker på ting som ikke er min sannhet eller virkelighet. Dette innlegget er ikke mot noen, inkludert min eks-kone som jeg fortsatt respekterer dypt, skriver Odom, før han tordner:

– Jeg er bare for kjærlighet. Kan jeg gjøre det uten at folk føler seg fornærmet? Hvorfor gjør det dere sint? Mitt innlegg går ut til den nye ledende kvinnen i livet mitt, som jeg skal fortelle hver dag hvor vakker hun er, fra innsiden og ut, skriver han.

I tillegg takker Odom kjæresten for at hun har lært ham hva egenverdi betyr og sier det har endret hele hans tankesett. Teksten akkompagneres av et bilde av en svett Parr i en nett badedrakt på treningsstudioet.

– Forholdet er falskt

Kritikken mot Odom går ikke bare på den påståtte dissingen av eks-kona. Flere tror nå at forholdet blir annonsert på et såpass beleilig tidspunkt ikke er en tilfeldighet.

Bladet Peoples kilder som hevder nemlig at forholdet på ingen måte er av romantisk art. Det hele skal være et stunt for å klemme mest mulig saft (og penger) ut av selvbiografien, etter at Odoms basketballkarriere har svunnet hen i dop og damer.

– De dater ikke, det er falskt, sier kildene til People.

At dette høster frukter også for Parr er ikke utenkelig, og på Instagram er hun en kløpper til å promotere seg som personlig trener.

Hun gir tips fra jobben som personlig trener, og øktene er utvilsomt av den tøffe og svette sorten:

Hun har også vært åpen om det ene og andre på sin Instagram-profil i forkant av kjærlighetsavsløringen, blant annet om at hun har hatt en tøff fortid med tid i fengsel og et dårlig ekteskap.

Før forholdet ble offentliggjort skrev Parr at «snart vil hele verden kjenne historien min».

Enn så lenge har Odoms eks-kone Khloe forholdt seg stille og verken tatt seg nær av eller gratulert eksen.

Kanskje har hun nok med å rydde opp i eget liv, først etter at barnefaren Tristan Thompson var utro, for så å måtte svare på spekulasjoner om at hun selv har vært utro.

Det eneste som er sikkert er at dette neppe er siste gang vi har hørt fra Kardashian- eller Odom-leiren.