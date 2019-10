Lamborghini Miura: Se hva som sto gjemt i skuret

Nå kan du kjøpe – men billig blir den ikke ...

Den er oppkalt etter en ranch som avlet opp ekstra hissige kamp-okser, den er kjent for å lett ta fyr, den ligner ikke noe annet som har blitt produsert – og den omtales som verdens første superbil.

Det er legendariske Lamborghini Miura vi snakker om. En av verdens mest berømte og ettertraktede sportsbiler.

Bilen ble vist første gang i 1966 og var en sensasjon, med sitt oppsiktsvekkende design og sin tverrstilte 3,9-liters store V12 midtmotor. Effekten var på vanvittige 350 hestekrefter, på en tid da vanlige familiebiler ofte hadde 50 - 60 hestekrefter.

Dette ga bilen ytelser som ble betegnet som bortimot hinsidge. Vi snakker om en toppfart på 288 km/t og 0-100 km/t på 6 sekunder.

Effekten ble senere økt til 370 hestekrefter i S-modellen, mens SV-modellen kan skilte med hele 385 hestekrefter.

Her har den vakre bilen stått forlatt og ubrukt i mange år. Foto: RM Sothebys

Sjelden

Det spektakulære utseendet var det Marcello Gandini fra Bertone som sto bak. Bilen er faktisk bare 1,05 meter høy – eller skal vi heller si lav?

Kun 765 eksemplarer ble produsert fram til 1973. Hvor mange som er igjen i dag er litt usikkert, for en del av de tidlige bilene brant opp, på grunn av forgasser-problemer. Problemene ble heldigvis løst underveis.

Eierne var stort sett millionærer og superkjendiser som Sammy Davis jr. og Frank Sinatra, som hadde hver sin Miura.

Miura fikk ingen direkte etterfølger, men en annen billegnede overtok stafettpinnen som toppmodell for Lamborghini. Nemlig den minst like ekstreme Countach-modellen, men det er en annen historie.

En slik "CV" Miura kan vise til blir det legendestatus av. Bilene er da også for lengst attraktive og kostbare samlerobjekter. De aller, aller fleste av disse bilene er i dag pusset opp og restaurert. Gjerne flere ganger under livsløpet.

Det blå interiøret er intakt, men patinert. Foto: RM Sothebys

Frem fra glemselen

Overraskelsen var derfor stor da det tidligere i sommer dukket opp et hittil ukjent og glemt eksemplar av en helt original og urørt Lamborghini Miura i et møkkete og støvete skur i Schwarzwald, sørvest i Tyskland. Der den har stått urørt, etter at eieren døde i 2015.

Den Giallo Flay-gule Miura S-en, med blått interiør, ble i 1971 kjøpt ny av reklamemannen Walter Becker (nei, ikke den legendariske halvparten av Steely Dan og China Crisis-produsenten Becker), som bodde i Nürnberg.

Allerede etter tre år solgte han bilen videre Hans-Peter Weber som eide den til sin død i 2015. Weber brukte bilen sparsommelig og bare ved spesielle anledninger. Den gule Miuren har så vidt passer 20.000 kjørte kilometer på 48 år!

Selges på auksjon

Nå skal den selges på auksjon i London 24. oktober. Det er anerkjente RM Sothebys, som står for salget.

Se hele annonsen og alle bildene av den unike bilen her:

– Vi bodde ved foten av Schauinsland-fjellet i en smal dal. Da onkelen min, Hans-Peter, kom kjørende i Miuraen, kunne vi høre ham i flere minutter før vi så han og bilen på grunn av motorlyden, forteller en nevø, til RM Sothebys.

Bilen forventes å selges for rundt én million britiske pund. Det tilsvarer nesten 12 millioner kroner. Pluss moms, om man drømmer om å ta den hit til landet.

Etter alt å dømme får bilen en ny eier ganske snart. Foto: RM Sothebys

Kjøpere fra hele verden

Bilen er urørt og fin, men slett ikke perfekt. For eksempel har karosseriet flere sprekker og interiøret er også ganske patinert, for å si det på en pen måte. Motoren er original og urørt og alle originale vognpapirer skal finnes.

– Det er en sjelden ære å kunne tilby en bil som er så betydningsfull som en Miura P400 S i så original, urestaurert tilstand som her. Hver Miura S er sjelden og attraktiv på sin måte, men denne bilen vi selger i London er en mulighet vi sannsynligvis aldri får igjen. Den er en tidskapsel. For mange samlere er en original Miura, som denne det ultimate, kjøpet, sier Maarten ten Holder fra RM Sotheby's, i pressemeldingen.

Det forventes også at den gule bilen vil tiltrekke seg interessenter fra hele verden.

