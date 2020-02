Langer ut mot Meghan Markle: – Det er frekt mot dronningen

Prins Charles-biograf retter skarp skyts mot Meghan Markle.

På TV-showet «Good Morning Britain» smeller Prins Charles-biograf Tom Bower (73) til mot Meghan Markle (38).

Etter at prins Harry (35) og Meghan Markle overraskende annonserte i januar at de ønsket å trekke seg tilbake fra sine roller i det britiske kongehuset, har debatten gått rundt hvordan paret skal livnære seg og ikke minst:

Hvilke nye roller paret skal ha i kongefamilien?

På sin offisielle nettside har paret nå lagt ut en lang liste med punktene paret og kongefamilien med dronning Elizabeth i spissen har blitt enige om.

Her heter det blant annet at paret ikke har planer om å bruke titlene sine til tross for at det «ikke finnes noe jurisdiksjon fra monarkiet eller kabinettkontoret for bruken av ordet “kongelig” i utlandet».

- Trassig raseri fra Meghan

Kongehuseksperten Bower hevder at den formuleringen er Markles verk, og beskriver den som «trassig».

– Uttalelsen var virkelig trassig raseri fra Meghan. Det er frekt mot dronningen, sier Bower i programmet, gjengitt av Fox News.

Bower hevder videre at den tidligere «Suits»-stjernen ønsker å diktere hvordan paret skal trappe ned fra sine roller.

– Det som er viktigst for dette landet, er å beskytte omdømmet til kongefamilien. Det vi har, er et par styrt av Meghan som ønsker å kommersialisere kongefamilien, sier 73-åringen.

- Ingen status utover kongefamilien

Programleder Susanna Reid og journalist Afua Adom stilte spørsmål ved hvordan Bower kunne vite at paret ble «styrt» av Meghan.

– Det er sannheten. Hun har et helt liv, en hel karriere med kommersialisering av seg selv. Hun har absolutt ingen status utover å være knyttet til kongefamilien, sier han.

Programlederne konfronterer Bower med Meghan Markles egen Hollywood-suksess før hun hun møtte Harry, og påpeker at hun på den tiden også deltok i veldedighetsarbeid.

Det legger imidlertid ikke Bower vekt på og mener at den tidligere hertuginnen får flere goder og markedsføring etter at hun giftet seg med prinsen, og at det er et bevisst valg fra hennes side.

Selv har verken Harry, Meghan eller det britiske kongehuset kommentert de harde påstandene til Bower.

