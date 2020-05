Lanserer videochatting på Tinder

Datingappen kommer en av sine største oppdateringer noensinne.

Tinder er viden kjent som et av de mest populære stedene å finne fremmede man kan «matche» med.

Frem til nå har man riktig nok kun kunnet kommunisere enten med tekstmeldinger eller å sende GIF'er.

Men på grunn av koronaviruset er det naturlig nok blitt en stopper for det de fleste ser på som normal dating.

Dermed ruller det amerikanske eierselskapet bak, Match Group, ut videochatting, ifølge The Verge.

- Kommer i juni

Det finnes allerede flere datingtjenester som tilbyr nettopp videochatting, men det er første gang Tinder leverer en såpass stor oppdatering.

Match Group forteller i sin seneste kvartalsrapport at funksjonaliteten kommer «sent i andre kvartal», noe de fleste regner med betyr en eller annen gang i juni.

Videre informerer selskapet om at deres datere viser en «stor villighet til å video-date», samt at de arbeider med å tilpasse dette for alle sine plattformer.

Økt 35 prosent

- Sosial distansering har krevd tilpasning fra vår side, og påvirker hvordan forhold mellom mennesker starter. Vi vet at single tilpasser vanene sine, og at mange har gått over til å date virtuelt via telefon eller video, utbrodderer det amerikanske datingselskapet.

De kan også fortelle at aktiviteten har økt betraktelig i det siste, med hele 35 prosent, spesielt blant de under 30 år.

Med dette trekker de frem Tinder som en plattform folk bruker for å møte andre i disse koronatider, samt at videochatting vil forbedre tjenesten.

Mer informasjon har ikke kommet for øyeblikket, så det er fortsatt usikkert hvordan oppdateringen implementeres. Det er også knyttet spenning til hvilke sikkerhetsmekanismer som vil brukes.

