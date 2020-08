Lars Vaulars ekskone langer ut mot VG-journalist: - Provosert

Malin Kulseth, som var gift med rapperen Lars Vaular, hevder at VG-journalist Thomas Talseth har behandlet henne dårlig.

På søndag var Christer Falck ute på Facebook og fyrte løs mot Talseth etter at VG-journalisten skrev en artikkel om Falcks årsresultat fra 2019, som handlet om at Falcks selskap gikk med underskudd på over en halv million kroner.

«Thomas Talseth har vært etter meg i en årrekke. Husker ikke helt hvor det startet, men husker jeg outet ham som en av de som byttet platene han fikk fra plateselskapene i røyk på Platekompaniet», var noe av det Falck skrev i innlegget sitt.

«Så får vi håpe at denne personlige vendettaen heller overføres til Talseths Facebook-side eller en blogg, og at han ikke bruker VG som sin personlige boltreplass fremover», avslutter Falck Facebook-innlegget med.

- Provosert nok

Nå får Falck støtte av Malin Kulseth som har tagget Falck i et Facebook-innlegg hun la ut mandag kveld, som Medier24 omtalte først. Kulseth har jobbet mange år i musikkbransjen som blant annet Spotify-redaktør, nettredaktør i Natt & Dag og pressesjef for by:Larm. Hun var gift med rapper Lars Vaular i fire år før det ble slutt i fjor, og i Facebook-innlegget hevder hun blant annet at Talseth «maste» om bruddet mellom henne Vaular:

EKS-PAR: Her er Lars Vaular og Malin Kulseth sammen før utdelingen av Spellemannprisen i 2015. Foto: Fredrik Varfjell (NTB scanpix)

«Et godt karakterdrap kan være forløsende å lese.

I utgangspunktet tenkte jeg at det var deilig at Christer Falck kjørte ut sitt innlegg om Thomas Talseth så vi andre som har minst like dårlige erfaringer med ham som journalist slipper.

Men da jeg leste i Nettavisen at VG stiller seg helt uforstående til at andre har lignende opplevelser med Talseth ble jeg provosert nok til at jeg nå publiserer mailen jeg sendte til Atle Jørstad i fjor om hvordan Talseth har mast om bruddet mellom Lars og meg til tross for at han allerede hadde fått svar fra hans management, og hvordan han sprutet ut en sak om at jeg søkte jobb i P3 på forsiden av VG.no uten å ta kontakt med meg på forhånd», er noe av det Kulseth skriver på Facebook.

Hun legger også ved en e-post hun sendte til VGs Rampelys-sjef Atle Jørstad i 2019, hvor det kommer frem at Jørstad ønsket å møte henne. Kulseth oppfattet Jørstad som ryddig, men svarte ikke på møteinnkallelsen fordi hun var «ganske utbrent».

Kulseth legger også til at hun aldri ønsket å ta inn noen sak for PFU (Pressens faglige utvalg), men at hun kun ønsket at Talseth skulle få en «oppstrammer» internt på grunn av det hun oppfattet som «manglende folkeskikk».

Nettavisen har kontaktet Kulseth og Talseth mandag kveld, men ingen av dem har besvart våre henvendelser.

- Får ikke svart på dette i kveld

Tidligere på mandag tok VG-redaktør Rolf Sønstelie Talseth i forsvar.

- Å tro at VG-journalister kan drive personlige kampanjer mot offentlige personer fordekt som journalistikk, blir for dumt. Vi har fulgt Christer Falcks karriere gjennom flere år, med ulike saker. Vår dekning av ham har ikke vært ensidig, sa redaktøren til Nettavisen.

Til Medier24 skriver Sønstelie i en SMS at han ikke kan uttale seg om Kulseth-saken før tidligst på tirsdag.

«Hei. Jeg får ikke svart på dette i kveld. Jeg kjenner ikke saken, og må ha tid til å sette meg inn i den i morgen», står det i SMS-en.