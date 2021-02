Lasse Matberg vant «Farmen kjendis» med ett avgjørende spørsmål. Nå vil han gi bort premien

En annen avtale gjør at Lasse Matberg ikke kan bruke «Farmen»-premien.

Årets «Farmen kjendis»-sesong har bydd på både dramatikk, skandaler, vennskap og tårer. Da det søndag kveld var duket for selveste finalen kunne ikke finalistene Terje Sporsem og Lasse Matberg by på annet enn nettopp det.

Etter å entre finalen med like mange finalekniver startet de på startstreken helt likt – noe Sporsem og Matberg fortsatte å gjøre gjennom resten av finalen. I tradisjon tro er det kunnskap finalistene ble testet i, og gjennom hele finalen presterte Sporsem og Matberg å svare helt likt på alle spørsmålene.

Les også: Sølje Bergman tapte «Farmen kjendis»-semifinalen med et dunk: – Han distraherte meg

– Det ble jo nesten litt komisk. Vi satt jo å pugget sammen, så det er jo ikke så rart at det ble så jevnt, forteller Matberg til Nettavisen, som til slutt stakk av med seieren av «Farmen kjendis» etter flere utslagsspørsmål.

Vant på ett spørsmål

Etter flere utslagsspørsmål står det til slutt på hvem av deltakerne som klarer å gjette seg frem til høyden på Gustadtopppen – og den som er nærmest det riktige svaret, vinner.

– Det som var fint er at jeg taper på noe som jeg ikke har peiling på. Jeg har lest det ett eller annet sted, og jeg resonnerer i hodet mitt men jeg resonnerer litt feil. Jeg ble veldig usikker og til slutt så bare skrev jeg bare et tall. Og da jeg skrev det tallet visste jeg at jeg var ferdig, men det var ok, sier Sporsem til Nettavisen og hevder at han ikke er bitter.

– Mest av alt var det en lettelse over at vi var ferdig. Og det spilte egentlig ingen rolle om det var meg eller Lasse som vant. Sølje, Lasse og jeg fulgte hverandre hele veien fra uke to og vi fikk et slags bånd. Alle tre unte hverandre å vinne, sier Sporsem.

Vil gi bort premien

For Lasse Matberg var det heller ikke så viktig å vinne. Overfor Nettavisen beskriver han vennskapet med Terje Sporsem som så sterkt at det for han ikke spilte noen rolle om hvem det var som vant av dem to.

– Finaledagen var jo en reise det også. Vi visste ikke hva som skulle skje. I tillegg er vi så slitne og utmattet. Det var noen som sa til meg at vi spilte inn i over 12 timer, så det gikk egentlig ikke helt opp for meg at det var jeg som vant til slutt, sier Matberg til Nettavisen.

Som vinner av «Farmen kjendis» får Matberg en bil, levert av bilmerket Mitsubishi. Heller ikke premien var særlig viktig for han.

– Jeg har sett den snurten av den bilen enda. Den blir ikke lansert i Norge før i mars. Så jeg har ikke fått den enda. Men vi får se hva jeg skal gjøre med den bilen. Jeg er jo Mini Norge-ambassadør, så jeg kjører jo rundt i en Mini. Så da blir det kanskje litt feil og umusikalsk å kjøre rundt i den Mitsubishien, sier Matberg og fortsetter:

– Men jeg har familie hjemme i Trondheim som jeg er veldig glad i, så det er vel naturlig for meg å dele litt på godene og at dem får disponere den i en tid fremover, sier han.

Reklame Denne strømavtalen har vært klart billigst 50 dager i strekk