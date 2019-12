Låtskriver Allee Willis er død

Allee Willis, damen bak blant annet kjenningsmelodien til TV-serien Friends, er død.

Det skriver flere amerikanske medier, blant annet Variety og CNN. Willis skal ha fått et hjerteinfarkt og døde tirsdag. Hun ble 72 år gammel.

Allee Willis er kanskje ikke kjent navn for alle, men i tillegg til å ha skrevet «I’ll Be There For You», som ble spilt av amerikanske The Rembrandts, står hun også bak flere kjente låter.

Hun har blant annet skrevet to kjente sanger for Earth, Wind & Fire - «Boogie Wonderland» og «September».

På sin Instagram-side har hennes kjæreste, Preudence Fenton lagt ut et bilde av Willis.

- Hvil i «Boogie Wonderland», skriver hun, med referanse til sangen.

Willis har også vunnet to Grammy-priser, ifølge USA Today. Den ene vant hun i 1986, for sitt bidrag til lydsporet til «Beverly Hills Cop», og den andre i 2016, som del av teamet bak Broadway-oppsetningen av «Purpurfargen», eller «The Color Purple».

Willis ble født i 1947 og vokste opp i Detroit. Ifølge Variety ble hennes navn innlemmet på Songwriters Hall og Fame i 2018.