Leah Isadora (15) snakker for første gang om tapet av pappa Ari Behn: - Jeg er ikke så åpen om sånne ting

Leah Isadora (15) prøver å ikke tenke for mye på julen som snart kommer.

BÆRUM/AKERSGATA (Nettavisen): Ni måneder etter at Ari Behn, 47 år gammel, tok sitt eget liv 1. juledag, postet hans mellomste datter Leah Isadora Behn (15) et innlegg på Instagram. Vanligvis legger hun ut kunstneriske sminkevideoer. Nå var det et bilde av seg selv som liten jente i armkroken til pappaen sin som ble postet til de over 31.000 følgerne.

- Jeg er ikke så åpen om sånne ting. Jeg hadde ikke vist noe om det før det gikk ni måneder, sier Leah Isadora til Nettavisen-podkasten SCHENDIS i episoden som ble sluppet tirsdag.

Hør hele episoden her:

Datoen var ikke tilfeldig. Det var fødselsdagen til Ari Behn, 30. september skulle han blitt 48 år.

Nå er det en måned til det er jul igjen. Som for Leah Isadora og søstrene Maud Angelica (17) og Emma Tallulah (12) må feires uten pappa.

- Hvordan blir det?

- Jeg vet ikke.

- Får se når det kommer.

Den ellers så sprudlende 15-åringen blir stille.

- Jeg har ikke tenkt så mye på det. Eller, jeg tenker jo på det, men jeg vil liksom ikke tenke på det før jeg ... ja ...

- Det har vært et tøft år, kan du si noe om hvordan dere fire jentene har stått sammen gjennom det?

- Det har vært på mange forskjellige måter. Vi står veldig sammen, men for min del så deler jeg ikke så mye følelser. Jeg er litt mer sånn: «Gå!», og er ikke så åpen, men for eksempel Maud er veldig åpen. Så det er litt annerledes hvordan hun kan ta det, jeg kunne ikke gjort det samme, sier Leah Isadora i podkasten.

Hør hele episoden av SCHENDIS med Leah Isadora her:

- Hadde aldri klart det Maud gjorde

Til bildet hun delte på fødselsdagen til sin far delte hun en tekst om sorgprosessen.

«Dette har vært og vil alltid være den største tragedien jeg og min familie kommer til å måtte gå gjennom. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg savner han så veldig og skulle ønske ting var annerledes. Jeg har aldri vært noe særlig åpen om dette i sosiale medier, fordi tanken på dele følelsene mine har kjentes så skummelt.

Å gå gjennom noe som dette har gjort at jeg har følt på så mange følelser. Så mange tanker som jeg aldri vil klare å forklare. Jeg følte meg så knust inni meg og gikk rundt og følte at alt var en drøm, at det ikke var virkelig, at det ikke hadde skjedd. Men det hadde skjedd.», var noe av det Leah Isadora skrev.

- Du beskriver på en måte hvordan alle opplever og tar sorg på forskjellige måter i den teksten, det var veldig fint.

- Takk. Det er jo veldig forskjellig. For eksempel klarte Maud å holde den talen. Maud er veldig fin, og hun er veldig sånn som person. Det er helt fantastisk at hun prøver å snu det negative til noe som kan bli positivt, og det er helt fantastisk at hun gjør det, men jeg hadde aldri klart å gjøre det, sier Leah Isadora i podkasten.

I Instagram- innlegget fra 30. september skrev hun videre:

«Jeg kommer aldri til å glemme faren min: han var en fantastisk person, med så mange gode intensjoner og som alltid ville at alle skulle ha det bra. Jeg elsket han så høyt.

Å gå gjennom dette har endret meg. Det har gitt meg et helt nytt perspektiv i livet, og hvis du er glad i noen, så sier du det til dem. Du vet aldri når du kan miste dem. Noen ganger når jeg er glad og jeg tar meg selv i å ha det gøy, så stopper jeg og tenker: Fortjener jeg dette? Og selvsagt gjør jeg det. Alle fortjener å være lykkelige. Men du vet aldri om noen går gjennom noe vanskelig og alle har sine egne kamper å kjempe. Husk å alltid være snill.

Dette har ikke gjort meg sterkere eller modigere, det fikk meg til å innse hvor sterk jeg allerede var. Pappa, jeg savner deg så innmari mye. Jeg elsker deg. Gratulerer med dagen.»

Les også: Maud Angelica med rørende tale i Ari Behns bisettelse: - Aldri tenk at det er bedre for de som er glad i deg at du går bort

Deler en hemmelighet

I podkast-episoden forteller Leah Isadora også mye om Instagram-kontoen sin, der antall følgere har eksplodert den siste tiden. Hun poster for det meste spektakulære sminkevideoer og -bilder.

Leah Isadora kommer også med en hyllest til moren i podkasten.

- Hun er veldig sterk, veldig fin, og alt. Alt bra du kan tenke deg, ikke noe negativt.

- Hva er det med moren din som gjør at du ser så opp til henne?

- Det er så mye, og litt vanskelig å forklare. Men en ting er at hun takler oss tre, vi er en håndfull. På en bra måte også, da. Men alle tre er så trill rundt forskjellige, men samtidig må det liksom være tre for å fylle opp, liksom. Og hun takler oss alle på forskjellige måter, det er veldig imponerende. Hun tar oss - meg, Maud og Emma - ikke likt, men likestilt. Og hun vet hvordan man skal takle alle slags situasjoner, om noe er trist eller hva, sier Leah Isadora.

Dessuten snakker hun om vennskap, forholdet til Märthas samboer Durek Verrett, når hun skjønte at familien hennes ikke var helt som andre familier - hun får en sjokkerende nyhet om en spesiell favoritt - og hun deler en hemmelighet.

Hør alle episodene av SCHENDIS overalt der du hører podkast, eller i spilleren her:

Følg SCHENDIS på Instagram: @schendispod

Reklame De beste kuppene du gjør på Milrab-salget