Lege avliver tyggegummi-myten mange tror på

Blir tyggegummien i magen i mange år etter du har svelget den?

Det er visse ting vi «alle» trodde på som barn. Ikke ta et bad rett etter et måltid, for da kan du synke. Du får firkantede øyne av å se for mye på tv. En annen gjenganger er at man ikke må svelge en tyggis, for da kan den bli i magen din i mange år.

En video som har fått 1,6 millioner visninger på TikTok har nå fått folk til å tenke over denne tyggegummi-myten på nytt.

Det er den kanadiske legestudenten Justin Le som står bak videoen som tar opp vanlige myter om det å svelge tyggis; at tyggisen blir i magen din i mange år, at det kan få deg til å dø tidligere og at det får innvollene dine til å klistre seg sammen.

– Ikke riktig

Justin hevder at mytene bare er myter, men for å være helt sikre ringte vi lege og forsker Kjetil Høye.

– Tyggegummi er i utgangspunktet laget for tygging og ikke for svelging. Generelt er det helt ufarlig å svelge tyggegummi. Noen har hørt at tyggegummien forblir i magen i opptil syv år om du svelger den, men dette er ikke riktig, forteller Høye.

I sin karriere har han aldri opplevd å få pasienter inn på kontoret som har hatt plager etter å ha svelget tyggegummi.

Dette skjer i magen din når du svelger en tyggis

Likevel er det ikke slik at tyggegummi inneholder noen næringsstoffer som kroppen kan ha nytte av.

Kroppen klarer heller ikke å fordøye eller bryte ned tyggegummien.

– Det er ikke sånn at tyggegummien forblir i magen, den passerer relativt intakt gjennom mage og tarmer, ganske uberørt. Etter noe tid, avhengig av bevegelsen i tarmen din, kommer den ufordøyd ut med avføringen, forteller Høye.

Svelget fem tyggiser om dagen – slik gikk det

Om du svelger svært mye tyggegummi på én gang og mye over lengre tid, kan det oppstå problemer, selv om det er svært sjeldent.

– Små barn som har treg avføring (obstipasjon) er spesielt utsatt. Barnetarmen er mindre og trangere enn tarmen hos voksne og tilstopping kan derfor en sjelden gang skje, forteller Høye.

Han forteller også at det finnes skrekkhistorier hvor folk har svelget en rekke tyggegummier og fått problemer med det.

– Om jeg ser til litteraturen, finner jeg også en kasuistikk fra 2004 med en 18 år gammel israelsk kvinne som ble innlagt på sykehus med magesmerter. Hun fortalte at hun hadde tygget og svelget fem stykk tyggegummi om dagen i mange år. Hos denne kvinnen fant kirurgene en stor ball (besoar) med ufordøyd tyggegummi i magen. Denne måtte deles opp i mange mindre stykker før de fikk den ut, forteller han.

Historien kan være et godt eksempel på at man helst bør putte tyggegummien i søpla når man er ferdig med den, men skulle du være blant dem som støtt og stadig svelger tyggegummi har legen et lite råd.

– Om du er opptatt av å svelge alt du putter i munnen, sjekk da avføringen din regelmessig, slik at du ser at det du har puttet inn, faktisk kommer ut og ikke blir til en stor hvit ball inni magen din, humrer han.

Legen anbefaler ikke å svelge tyggis. Den skal skal i restavfallet. Foto: (Getty Images)

Ikke ta en bolle, ta en tyggis når du er stressa

Tyggegummien har blant annet røtter i gamle Hellas, hvor folk tygde kvae fra trær. Høye har selv gjort forsøk på pasienter med kvae fra mastic-palmen som fortsatt brukes som tyggegummi i Hellas, for å se hvordan dette virket i kroppen.

– Vi har studier som viser at tyggegummi-tygging kan senke stress, øke spyttsekresjon og bedre tannhelsen om du bruker sukkerfrie varianter. Det hindrer også kvalme etter kirurgi, opplyser han om fordelene av denne vanen.

Du mister kalorier av å tygge tyggis

Det å ha for vane å tygge tyggegummi har altså sine fordeler, men det er også gjort studier som viser at det kan ha en noe uventet effekt.

Høye forteller blant annet om en liten japansk studie som viste at menn over 40 år som gikk og tygget tyggegummi økte forbrenningen med to kalorier i minuttet, som en aldri så liten bonus.

– Tyggingen kan spesielt redusere fettinnholdet i ansiktet ditt, forteller Høye.

Kan gi plager i magen og skade i kjeven

Om du nå står på full fart ut for å gå tur og tygge tyggis for å forbrenne et par ekstrakalorier, er det likevel kjekt å vite at det er noen bakdeler ved tyggingen også.

– Om du tygger veldig mye tyggegummi kan du få oppblåst mage, på grunn av at du får i seg for mye luft når du tygger, og eventuelt magekramper og diare.

– Konstant tygging kan også medføre plager fra kjeveleddet som igjen kan gi kroniske smerter, sier legen som minner om regelen «alt med måte».

Tyggegummi bør helst ut den samme veien som den kom inn. Foto: (Getty Images)

Legens råd om tyggis er derfor som følger:

– Tygg gjerne tyggegummi, men gjør det med fatning. Spytt den ut på miljøriktig sted når du er ferdig med den, og svelg den helst ikke, råder Høye.

Siden ingen ønsker å ende opp med en hvit ball av tyggis i magen, hvor er det da best å kaste tyggisen? Skal den i matavfallet, plasten eller i restavfallet?

– Tyggegummi er ikke nedbrytbart siden den er kunstig fremstilt og er dermed ikke klassifisert som matavfall, så den skal du kaste i restavfallet. Da brenner vi den og den blir gjort om til fjernvarme, forteller pressekontakt Cecilie Bjørnethun i Oslo kommunes renovasjons og gjenvinningsetat.