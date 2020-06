Lege med oppsiktsvekkende uttalelser: Lanserte missil mot bruken av solkrem - slik svarer Kreftforeningen

Ordkrigen mellom lege og Kreftforeningen om solkrem skaper splid på full fart inn i sommervarmen.

«Det selges solkremer for omkring 130 milliarder kroner i året, uten at det er holdepunkter for at de gjør noen som helst nytte», skriver lege Gunnar Hasle i et debattinnlegg i Aftenposten onsdag.

Hasle henviser blant annet til studier hvor han mener det bevises at bruken av solkrem ikke har hatt beviselig effekt for å unngå føflekk-kreft, såkalt malignt melanom.

Legen hevder også at solkrem kan blokkere for inntaket av vitamin D.

– Hva fikk deg til å skrive innlegget?

– Det at jeg ser mødre smøre barna sine med solkrem bare de skal ut og sykle, og at det er så fryktelig mye om å gjøre å ha på solkrem. Jeg mener det fokuset er galt og farlig, fordi det er en overhengende fare for D-vitaminmangel. Jeg mener det er sunt å være ute i sola og man må ikke ha på solkrem, forteller Gunnar Hasle til Nettavisen.

Ifølge Kreftforeningen anslår forskere at det er nok med 10-15 minutter sol på ansikt og armer 2-3 ganger i uken om sommeren for å få dekket behovet for vitamin D.

I tillegg har Kreftforeningen egne solråd hvor de blant annet anbefaler å ta pauser fra sola og tildekking ved hjelp av klær og bruk av hatt.

Dette er i tråd med hva Hasle vil anbefale som den viktigste strategien for å unngå solbrenthet. Hans kamp er rettet mot det han mener er overdreven bruk av solkrem.

– Jeg mener solkremen har fått alt for stor plass. Jeg har aldri hørt hudleger, Kreftforeningen eller noen snakke om sol i et intervju uten å be folk bruke solfaktor på minst 30, sier han kontant.

Mener hudleger og Kreftforeningen er gledesdrepere

I innlegget skriver Hasle blant annet at «Etter min mening bør vi ta tilbake gleden ved å bli brune om sommeren.»

– Det som kommuniseres er at sola gjør det samme mot huden som tobakk mot lungene, og amerikanerne sier «det finnes ingenting som heter en sunn solbrunhet». Det er den informasjonen vi får, spesielt internasjonalt. Det har vært alt for mye fokus på at sol er farlig og for lite på at det er sunt, mener han.

– Hvem mener du kommuniserer dette, og angivelig har tatt vekk gleden ved å bli brune?

– Det er hudleger og Kreftforeningen, svarer han.

– Dette er kraftige uttalelser. Hvorfor har du valgt å starte en ordkrig mot dem?

– Ja, jeg mener de tar feil. Vi ville aldri lansert en vaksine som beskytter 20 prosent, for det er en veldig liten effekt, men solkremen får ufortjent oppmerksomhet.

Nektet barnehagen å smøre inn barna i solkrem

Han påpeker at ondartet føflekkreft er et økende helseproblem i Norge.

– Det er en femdobling av tilfeller siden vi begynte å registrere dette på 50-tallet, mens man ikke har en anelse om hvorfor den økningen har skjedd. Likevel går hudleger, kreftleger og alle mulige helseaktører ut og sier at malignt melanom som det heter, er noe som kan forebygges med solkrem. Det mener jeg er feil, sier han.

Hasle tillot aldri at barna hans skulle smøres med solkrem da de gikk i barnehagen, og selv bruker han kun solkrem på nesetippen om han tilbringer dagen på sjøen eller på skitur, steder hvor sola blir reflektert og er ekstra sterk.

Hevder de som blir fort brune ikke trenger solkrem

Hasle skriver også at de som lett blir brune stort sett ikke trenger solkrem i det hele tatt.

– Hvor tar du dette fra?

– Da taler jeg av egen erfaring. Man kan sole seg mer utover sommeren, men være litt forsiktig i starten av sommeren for å ikke bli solbrent.

Slik svarer Kreftforeningen

Nettavisen er kjent med at Hasles innlegg har blitt kraftig debattert i ulike deler av helsesektoren etter publisering.

Kreftforeningen har valgt å komme med følgende uttalelse på mail:

– Brukt på riktig måte beskytter solkrem mot å bli solbrent, og det å bli solbrent øker risiko for melanom. Forskning viser at solkrem med høy faktor gir lavere risiko for melanom enn solkrem med lav faktor, skriver spesialrådgiver Mona Stensrud i Kreftforeningen til Nettavisen.

Mona Stensrud, spesialrådgiver i Kreftforeningen. Foto: Kreftforeningen

Kreftforeningen opplyser at i sin nyeste undersøkelse om det norske folks solvaner at hele 45 prosent rapporterte at de ble solbrent selv om de hadde brukt solkrem.

– Det er ikke det samme som at solkrem ikke har effekt. Mange bruker for lav faktor, smører for lite, for sjelden, og smører ikke hele kroppen. Det er også slik at mange av dem som bruker solkrem oppholder seg mer i sola enn de som ikke bruker solkrem, skriver Stensrud.

– Solkrem er et viktig supplement

I Kreftforeningens solråd er heller ikke solkrem det aller første rådet som gis, men anses som et supplement.

– I våre solråd anbefaler vi å tilbringe kortere tid i de sterkeste solstrålene, bruke klær og noe på hodet. Solkrem er et viktig supplement når vi ikke er beskyttet på annen måte. Disse rådene gjennomgås årlig av eksperter på området, opplyser Kreftforeningen.

Fakta Kreftforeningens solråd ↓ 4 solråd som reduserer risikoen for hudkreft Hvor mye du må beskytte deg, avhenger blant annet av hudtype, tid på dagen og året, og hvor sterk sola er der du er. 1. Begrens tiden i sola – unngå å bli solbrent Din beste solbeskyttelse er å være mindre i den sterke sola midt på dagen. Risiko for hudkreft øker spesielt når du blir solbrent, men også når du får mye sol uten å bli brent. Mye UV-stråler gir dessuten rynker og pigmentflekker. Sjekk gjerne UV-indeks, og beskytt deg hvis den er 3 eller høyere. 2. Bruk klær og skygge som beskyttelse Klær, noe på hodet, solbriller og skygge beskytter mot sterke solstråler. Solbeskyttelse er ekstra viktig når du er vinterblek og hvis du har lys hud. 3. Bruk rikelig med solkrem når du ikke er beskyttet på annen måte Bruk minimum faktor 30. Vær raus med kremen, bruk en god håndfull til en hel kropp. Smør deg før du går ut, gjerne to ganger. Gjenta etter to timer, og hvis du har badet eller svettet bort kremen. Du bør ikke være lenge i sterk sol selv om du har smurt deg. 4. Ikke bruk solarium Du kan få hudkreft av å sole deg i solarium. Jo mer du bruker solarium, og jo yngre du er når du begynner, desto mer øker risikoen. Det er ikke noen trygg, nedre grense for hvor mye solarium du kan ta. Kilde: Kreftforeningen, mars 2020

Hasle mener Kreftforeningen er med på å ta vekk gleden ved å bli brun, men hva føler foreningen selv om denne påståtte intensjonen?

– I vår undersøkelse sier nordmenn at de tilbringer i gjennomsnitt fem timer utendørs en typisk helgedag. Vår anbefaling er å nyte varmen, sola og feriedagene, men følg solrådene og unngå å bli solbrent, sier Stensrud til Nettavisen.

– Skaper forvirring

I tillegg har Nettavisen kontaktet en rekke hudleger og forskere innenfor nettopp dette feltet, men ingen ønsker å kommentere Hasles uttalelser direkte.

Kreftforeningen frykter dog effekten av at Hasle nå kommer med sine helt egne råd.

– Vi har noen solråd som vurderes årlig av en bredt sammensatt gruppe av fagfolk og myndigheter. Når en enkeltperson går ut på denne måten med sine råd er det med på å skape en forvirring blant folk, sier Stensrud.

– Skaper du forvirring, Hasle?

– Jeg håper at de som leser dette vil senke skuldrene og rett og slett ta tilbake gleden ved sola, og ikke ta på solkrem med en gang man skal ut. Vi må prøve å dra det litt ned, vi skal ikke være så redde for sola. Jeg anbefaler ikke at noen skal ligge ute og steke i sola, selv orker jeg ikke mer enn maks en time, men det er viktig å få i seg D-vitamin, sier han.

Hasle driver Reiseklinikken, men hevder selv at han ikke har noe å tjene på å gå ut på denne måten.

– Det finnes ikke noe produkt jeg kan selge her og dette gjør ikke noe økonomisk for meg. Dette er det samme jeg anbefaler dem som er innom meg, avslutter han.