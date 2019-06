Lege Wasim Zahid: - Dette er sjamanens sleipe knep

- Jeg har sjelden hørt så mye tull på så kort tid, sier lege Wasim Zahid om sjaman Durek Verrett.

Første gang det norske folk ble kjent med sjaman Durek Verrett, var da han i mars gjestet Skavlan sammen med prinsesse Märtha Louise.

Da visste man ikke at Verrett og prinsessen var kjærester, men hans uttalelser til Skavlan akte likevel oppsikt. Etter forholdet ble kjent, har kritikken haglet mot Verrets sjamanpraksis.

Norske leger har vært kritiske til at sjamanen legitimerer alternativ medisin.

- Det vi er redde for, er at pasienter skal benytte seg av alternativ behandling i stedet for medisinsk behandling- og i verste fall bli sykere. Eventuelt at pasienten benytter seg av alternativ behandling som forstyrrer den medisinske. Begge kan resulterer i at tilstanden forverrer seg og pasienten blir sykere, sa overlege Wasim Zahid, spesialist i indremedisin og kardiologi, til Nettavisen.

OVERLEGE: Wasim Zahide er spesialist i indremedisin og kardiologi.

Tirsdag la Zahid ut en video på sin Youtube-kanal som han har kalt «sjamanens sleipe knep». Der tar han for seg Verrets uttalelser under Skavlan-intervjuet - og ser på hvilke knep Verrett bruker for å «skape autoritet, tillit og troverdighet».

- Jeg har sjelden hørt så mye tull, på så kort tid, sier Zahid i videoen.

Prinsesse Märtha Louise og Sjaman Durek Verrett på Verdensteateret i Tromsø, tirsdags kveld.

Til Nettavisen sier Zahid at han lagde videoen for å skape klarhet rundt en rekke av Verrets feilaktige uttalelser.

- Skavlan er et populært program som har mange seere. Verrett kom med en del påstander som var uten rot i virkeligheten og direkte feil. Jeg følte at noen måtte påpeke dette, slik at feilinformasjon ikke ble stående uimotsagt. YouTube var et passende format, følte jeg.

