Lege Wasim Zahid slakter «korona-strategi» som kan gi immunitet

Legen fraråder på det sterkeste at man skal prøve å bli smittet for å senere bli immun mot koronaviruset.

Zahid ble tipset av en annen twitter-bruker om en melding, hvor man skal oppsøke koronasmitten for å bli immun senere. Da bestemte legen seg for å ytre sin sterke mening.

- Hei, noen som vet hvordan man kan få viruset raskest mulig? Vil bare få det og bli immun. Prøvde mye, men ingen enda nye symptomer, står det i meldingen.

Denne meldingen fikk legen, som også er forfatter og politiker, til å tenne på alle plugger.

- Dette er særdeles uklokt og uansvarlig. Du blir kanskje immun, men i prosessen kan du smitte hundrevis av andre, gjøre en del alvorlig syke, og faktisk ta livet av enkelte. Så kan det hende at du er blant de få som får et alvorlig forløp. Ikke oppsøk sykdom!, skriver Zahid på Twitter.

- I verste fall kan de dø

Til Nettavisen utdyper han hvor uansvarlig han mener dette er.

- Det er en inkubasjonstid på 14 dager, så du kan gå rundt lenge uten å vite at du er syk. Kanskje besøker du bestefaren din eller naboen din. For dem kan det bli katastrofalt å få den sykdommen. I verste fall kan de dø, sier legen.

«Flokkimmunitet»

I England snakker allerede flere eksperter om en lignende metode, en såkalt «flokkimmunitet» for å få bukt med viruset. Det innebærer at unge og friske folk utsetter seg for å bli smittet, mens man samtidig isolerer de eldre og andre i risikosonen. Da vil de smittede, som man antar kun får milde symptomer, etter hvert utvikle en immunitet mot viruset. Metoden er imidlertid omstridt, ifølge Zahid.

- I England tenker de nå at dette viruset ikke er noe de kan kontrollere lenger. Da har de snakket om å skape en «flokkimmunitet» blant flest mulig som ikke er i risikosonen. Såvidt jeg vet er ikke dette prøvd i en sånn skala før. Jeg er bekymret for en slik strategi. Den kan sette mange liv i fare. Det er foreløpig mye som er uvisst, sier legen.

ADVARER: Lege Wasim Zahid oppfordrer ingen til å prøve å bli koronasmittet for å senere bli immun. Foto: (Twitter)

- Dra i samme retning

I Norge har vi valgt å stenge ned det aller meste, blant annet skoler og barnehager. Vi har også blitt fortalt at vi skal holde avstand til hverandre og oppholde oss mest mulig hjemme.

- Om den strategien vi har valgt er en den beste, det vil tiden vise. Det er uansett nå det er på tide å være en lagspiller. Vi må alle dra i samme retning. Vi har vedtatt en måte å gjøre det på og den må vi følge, forteller Zahid.