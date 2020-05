Lena Dunham om det pinlige bildet som gikk verden rundt: – Var så nervøs

Skuespillerens nesten-kyss med Brad Pitt ble en internett-hit, nå forklarer Lena Dunham hva som egentlig skjedde.

Det famøse nesten-kysset mellom Brad Pitt og Lena Dunham fant sted under London-premieren på Quentin Tarantino-filmen «Once Upon a Time...in Hollywood» i 2019.

Det kleine bildet av Lena Dunham som sikter seg inn på et kyss, og Brad Pitt som gir henne kinnet gikk viralt og ble selvsagt gjenstand for en hel rekke nydelige Twitter-spøker.

Siden har ingen av partene kommentert hva det egentlig var som egentlig skjedde der på den røde løperen – før nå.

– Ville aldri ha tvunget meg til et kyss

Da Lena Dunham denne uken gjestet «Watch What Happens Live with Andy Cohen», medga hun at hun har fått med seg alt oppstyret rundt bildet.

– Måten internett tolket det var at jeg på noe vis fysisk antastet ham og sørget for at han ble veldig stresset ... Jeg ville aldri ha tvunget meg til et kyss med Brad Pitt. Jeg respekterer han for mye som en kunstner og en venn, forteller Dunham.

Spiste pizza i hemmelighet

Hendelsen ødela på ingen måte for vennskapet, faktisk var det Brad Pitt som sørget for at Dunham fikk en mer avslappet kveld.

– Han skjønte jeg var så nervøs, så han tok meg med inn på et rom og vi spiste pizza i hemmelighet, og jeg fortalte ham at jeg likte ringen hans, og han ga den til meg, forteller hun om den hyggelige gesten fra Hollywood-kjekkasen som fikk sin første Oscar for rollen i Tarantino-filmen.

Lena Dunham forklarer foranledningen til det pinlige øyeblikket med Brad Pitt på premieren til «Once Upon a Time... in Hollywood». Foto: Victoria Will/Invision/AP (NTB Scanpix)

Fikk vaskeekte Hollywood-øyeblikk

Dunham, som står bak den store seriesuksessen «Girls», spiller også i filmen, som en av sektmedlemmene som treffer på Brad Pitts rollefigur.

– Jeg hadde faktisk gleden av å ha kjent ham litt fra før, så jeg gikk ikke helt blind inn i det. Men når jeg møtte opp på settet hadde jeg ikke en stor megastjerne-rolle. Jeg var i en flott ensemble av jenter, så jeg forventet ikke... Det jeg forventet, var et vennlig «hallo» fra Brad.

– Men det som skjedde er det beste som noen gang har skjedd meg, forteller Dunham.

Kanskje ikke så rart at hun ved neste anledning gikk for et nesten-kyss, for det som hendte så på settet, var intet mindre enn et vaskeekte Hollywood-øyeblikk med Pitt.

– Han skulle gjøre en scene hvor han parkerte bilen og han skal gå ut og se ser rundt, og han så rundt og så meg i enden av kameraet og kom over, løftet meg opp og spant meg rundt. Det var som i en av de filmene hvor nerden dukker opp på ballet og den kjekkeste fyren på skolen spør «Kunne du tenkte deg å danse med meg?», innrømmer hun.

