Lene Drange: - Kanskje blir det mer Luksusfellen

For «Luksusfellen»-profilen er det ikke bare korona som har gjort 2020 til et annerledes år.

I denne julespalten forteller kjente norske personer om sine planer for julen, om hvordan de har opplevd året som har gått og om ønsker for det nye. Fra oss til deg: God jul!

Lene Drange (29), økonom og programleder i «Luksusfellen»:

Hvordan og med hvem skal du feire jul i år? - Vi skal hjem til jul i år. Vi skal til verdens vakreste by Bergen med pinnekjøtt. Vi blir litt færre enn normalt på grunn av korona, men det blir mine foreldre, søster, samboer og barn.

Hva er ditt beste og verste juleminne? - Det er mange gode juleminner med en rolig julemorgen, en liten skitur på formiddagen (vi pleier å feire jul på fjellet), og etterhvert deilig middag. Også er det jo alltid gøy med gaver. Har ikke så mange dårlige juleminner.

Nyttårsaften, hvordan blir feiringen? - Den blir betydelig roligere enn tidligere, både på grunn av korona, og at vi har fått en liten datter i år. Det blir forhåpentligvis både stjerneskudd, pinnekjøtt og litt vinos.

Hvis du skal beskrive 2020 i én setning? - Vi var så heldige å få en datter i januar, så det har vært et overveldende og annerledes år på mange måter.

Ditt største ønske for 2021? - Jeg håper virkelig at ting normalisere seg slik at vi får hverdagen tilbake.

Hva er dine planer for det neste året? - Jeg ønsker å virkelig satse på egen kanaler på sosiale medier, da særlig min Instagram-konto Snaponomi, og også på Snapchat. Min bok nummer to kommer ut i midten av januar – Pengeplanen – 7 steg til en god familieøkonomi. Kanskje det blir flere bøker og mer «Luksusfellen». Håper på at det blir et bra år.

