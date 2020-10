Lene Egeland Hogstad ute av «Farmen»: - Jeg ba henne om å velge meg

Lene Egeland Hogstad ble i motsetning til de andre deltakerne ikke overrasket over andrekjempevalget til Tove Moss Lohne.

Etter den hittil tyngste uken på «Farmen»-gården, med et stort og krevende ukesoppdrag, var det lydterapeuten og kunstneren Tove Moss Lohne (35) som ble valgt til førstekjempe av storbonde Karianne Kopperstad (27).

Da Lohne skulle velge hvem som skulle bli andrekjempe og møte henne til tvekamp, var det flere som fikk seg en overraskelse. Hun valgte nemlig Lene Egeland Hogstad (44), som hun har fått et nært forhold til inne på «Farmen».

GODE VENNER: Det kom som en overraskelse på mange at Tove Moss Lohne valgte Lene Egeland Hogstad som andrekjempe. De to hadde nemlig blitt gode venner inne på gården. Foto: TV 2

Etter over fire minutter i melkespannkonkurranse var det Hogstad som måtte forlate gården.

- Jeg klarte rett og slett ikke å holde lenger. Jeg er så skuffet over meg selv. Jeg hadde øvd hjemme, og jeg visste at jeg kunne stå lenger. Men det var helt andre forutsetninger inne på gården, forteller Hogstad til Nettavisen og fortsetter:

- Jeg kunne blant annet ikke bevege bena, og armene måtte være mye høyere opp enn jeg trodde. I tillegg hadde jeg mye mindre energi enn jeg hadde hjemme.

Ikke overrasket

Det var ikke et tørt øye hos noen av «Farmen»-deltakerne da Hogland måtte forlate gården. Selv om dette var et utfall ingen av dem så for seg, forteller Hogland til Nettavisen at det absolutt ikke kom som et sjokk for henne.

- Jeg var egentlig ikke så overrasket. Jeg la ordene i munnen på Tove og ba henne om å velge meg før hun skulle ta valget. Jeg visste hvor mye hun ønsket å være på «Farmen», så jeg sa til henne: «Ikke tenk at vi er bestevenner. Hvis du tenker at jeg er det letteste byttet, så tar du meg», forteller Hogstad.

Selv om Hogstad i utgangspunktet ikke var klar for å reise hjem fra gården, angrer hun likevel ikke på at hun ba Lohne om å velge henne.

- Jeg ble så klart veldig lei meg, men jeg ble så glad på Tove sine vegne. Jeg kunne så klart sagt at hun ikke skulle velge meg, men hun måtte ta et valg uansett, sier Hogstad og konstaterer at de to er like gode venner i dag.

Levde i skjul

Det første Hogstad gjorde da hun sjekket ut av «Farmen»-eventyret var å ringe hjem til mannen og døtrene sine. Deretter måtte hun leve i skjul slik at ingen skulle få vite at hun hadde røket ut.

- Jeg kunne jo ikke «spoile» noe, og når man bor i en liten bygd er det veldig vanskelig. Så jeg holdt meg i skjul veldig lenge, og flyttet ut på hytta. Når jeg skulle på butikken dro jeg til nabo-bygda og tok jeg på meg en hette slik at ingen skulle kjenne meg igjen, ler Hogstad.

Hogstad gleder seg dermed veldig til å endelig få fortelle at hun er ute av «Farmen».

- Jeg gruer meg til å se det på TV og forlate alle sammen en gang til, men jeg gleder meg til å følge dem videre på TV-skjermen. Jeg har vunnet opplevelser og fått fantastiske venner for livet, sier Lene.

