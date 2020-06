Lene Marlin og Kåre Conradi venter barn

- Vi er overlykkelige.

Stjerneparet Lene Marlin og Kåre Conradi venter sitt første barn sammen. Det skriver artist Lene Marlin selv på sin Instagram-profil.

- Baby i magen. Vi er overlykkelige, og gleder oss sånn til å møte den lille.

Kåre Conradi og Lene Marlin ble først observert sammen ved flere anledninger i 2007, men holdt en stund kortene tett til brystet. I 2014 kunne Conradi bekrefte overfor Seher at de to hadde forlovet seg.

Mens Conradi er en av Norges mest anerkjente skuespillere, har Lene Marlin hatt en lang, suksessfull musikkariere.

I 2014 fikk hun også mye oppmerksomhet da hun åpnet seg om psykiske problemer og selvmordstanker i en kronikk i Aftenposten, og hun mottok blant annet Mental Helses Åpenhetspris.

- Folk stopper meg på gaten for å fortelle hvordan Lenes artikkel har påvirket deres liv. Det er tydelig at det er mange som får hjelp, og det var jo det som var målet med artikkelen også. Jeg er veldig stolt av henne og veldig glad for det som skjer, sa Kåre Conradi til Se og Hør, da forloveden mottok prisen «Årets forbilde» etter å ha skrevet kronikken.

Kåre Conradi har de siste årene blant annet gjort suksess i serien «Vikingane» på NRK.

