Leonardo DiCaprio hyller Greta: - Hun er en leder

Superstjernen Leonardo DiCaprio kaster seg nå inn rekken over personer som hyller Greta Thunberg.

- Greta Thunberg har blitt en leder av vår tid, skiver DiCaprio på Instagram fredag kveld.

- Det er bare noen få ganger i historie hvor stemmer blir forsterket på et så avgjørende tidspunkt og på en så transformativ måte - men Greta Thunberg har blitt en leder av vår tid, skriver DiCaprio blant annet.

- Historien vil dømme oss for hva vi gjør i dag for å hjelpe å garantere at fremtidige generasjoner kan nyte den samme beboelige planeten som vi så helt klart har tatt for gitt. Jeg håper at Gretas budskap er en wake-up call til verdenslederne over alt om at tiden for være inaktiv er over, fortsetter han.

- Det er på grunn av Greta og unge aktivister over alt at jeg er optimistisk med tanke på hva fremtiden vil bringe. Det var en ære å kunne tilbringe tid sammen med Greta. Jeg og henne har gitt hverandre et løfte om å støtte hverandre, i håp om å sikre en lysere fremtid for vår planet, skriver DiCaprio.

Her kan du se hele Instagram-posten:

Fredag ble det også kjent at Greta Thunberg har bestemt seg for å dra fra Amerika til Madrid - men trenger hjelp.

Fredag ettermiddag gikk den 16 år gamle klimaaktivisten ut på Twitter og ba om hjelp. Årsaken er at det planlagte klimamøtet COP25 er blitt flyttet fra Santiago i Chile til Madrid og Spania.

Derfor trenger Greta Thunberg hjelp til å komme seg over Atlanteren - igjen. Thunberg befinner seg for tiden i California.

- Siden #COP25 offisielt har blitt flyttet fra Santiago til Madrid, så trenger jeg litt hjelp. Det viser seg nemlig at jeg har reist halve jorden rundt, i feil retning :-) Nå trenger jeg en måte å krysse Atlanteren på i november ... Hvis noen kunne hjelpe meg med å finne transport, så ville jeg være svært takknemlig, skriver hun på Twitter.