Leonardo DiCaprios klarte ikke holde seg etter Ricky Gervais' spøk

Ricky Gervais hamret løs mot skuespillerens unge damer.

Leonardo DiCaprio (45) er ikke bare kjent for sine gode prestasjoner på filmlerretet. Skuespillerens kjærlighetsliv har også fått mye medieoppmerksomhet, og med årene har vi sett ham med en rekke skjønnheter ved sin side.

Noen forhold har vært mer seriøse enn andre, men det er ikke til å stikke under en stol at det er relativt kortvarige romanser det er blitt aller flest av.

Får ikke nok av modelljenter

Skuespillerkjekkasens «type» ser ut til å være modeller i 20-årene, en oppskrift han har fulgt mange, mange ganger.

Blant de to siste forholdene, er danske Nina Agdal. Hun var bare 24 år da hun begynte å date Leonardo i 2016.

Nina Agdal Model Nina Agdal attends the amfAR Gala New York AIDS research benefit at Cipriani Wall Street on Wednesday, Feb. 6, 2019, in New York. (Photo by Evan Agostini/Invision/AP) Foto: Evan Agostini (Invision/AP)

Forholdet varte i et drøyt år, før Leonardo fant en ny modell, amerikansk-argentiske Camila Morrone (22), som han skal ha datet siden desember 2017, da hun var 20 og han var 43.

2019 LACMA Art+Film Gala US/Argentine model Camila Morrone arrives for the 2019 LACMA Art+Film Gala at the Los Angeles County Museum of Art in Los Angeles on November 2, 2019. (Photo by Jean-Baptiste LACROIX / AFP) Foto: Jean-Baptiste Lacroix (AFP)

Paret har i god Dicaprio-ånd holdt lav profil gjennom hele forholdet og de poserer aldri sammen på rød løper eller deler bilder av hverandre på Instagram. Der er nemlig Leonardo er mest opptatt av å redde kloden (som jo må sies å være en helt innafor prioritering.)

Da «Once Upon a Time... in Hollywood» skulle vises på filmfestivalen i Cannes i mai 2019, dukket Camila Morrone og kjæresten Leonardo DiCaprio opp på rød løper, bare ikke sammen. Foto: LOIC VENANCE (AFP)

Spøkte med aldersforskjellen

At turtelduene ikke vil ha et offentlig forhold, hindret ikke komiker Ricky Gervais fra å spøke med duoen under Golden Globe Awards 2020.

Da han oppsummerte filmene fra 2019, trakk han fram den lange varigheten til Tarantino-suksessen «Once Upon a Time... in Hollywood».

Brad Pitt er Leonardos motspiller i «Once Upon a Time... in Hollywood», her fra Golden Globe Awards 2020. Foto: Paul Drinkwater (AP)

– Once Upon a Time...in Hollywood er nesten tre timer lang. Leonardo DiCaprio gjestet premieren av filmen og på slutten av den var daten hans for gammel for ham, sa Gervais til rungende latter fra salen.

TV-kameraene vendte seg naturlig nok direkte mot DiCaprio, som ikke klarte å holde seg og lo godt og lenge av spøken til den britiske komikeren.

Det er kanskje en fordel at Leonardo har såpass selvironi på situasjonen sin, for han må stadig vekk tåle ulike spøker om kjærlighetslivet.

I 2019 gikk en meme av ham viralt, da en paparazzi klarte å fange et bilde av Leonardo som fotograferte modellkjæresten i en artig positur, med den passende bildeteksten; «Nå vet Leonardo DiCaprio: Enten dør du som helt eller så lever du lenge nok til å bli en Instagram-kjæreste».