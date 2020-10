Let's go to DEFCON 2

DEFCON 2 = Next step to nuclear war. Vi er neppe der, men det er valg i USA og dette er ølet for valgvaken.

Fast Pace, DEFCON 2 er et nytt øl fra 7 Fjell Bryggeri der de leker seg med amerikanske presidenter og presidentkandidater. Dermed bør innpakningen passe for en valgvake, men passer innholdet? I glasset er den mer enn disig. Rett og slett uklar, og med det glir den rett inn i kategorien moderne overhumlet IPA. Duft av mangoskall, vårlig skog, mandarin, grapefrukt og nybakt sukkerbrød (kakebunn). Smak av grapefrukt, granskudd, mandarin og sukkerbrød. Ikke mye bitterhet, men nok til at den også kan fungere som trøst om den kandidaten du heier på taper. Her kan du lese flere anbefalinger fra Sammy Myklebust. Det kan nevnes at dette er et øl som ikke bør inntas i for store mengder tidlig i en valgvake. For med en ABV på 9% kan en da fort ende opp med å snakke mer oppstykket enn Trump og velge feil navn oftere enn Biden. Som kjent kan det dra ut med avgjørelsen av det amerikanske presidentvalget, og det er mulig det ikke er avgjort før Fast Pace lanseres på Vinmonopolet (6. november). Har du tro på en raskere avgjørelse av valget bør du finne et utested som både viser valget og serverer denne. En solid utfordring med dagens Covid-19-belastning på utelivet. Nasjonalitet: Norsk

Tilgjengelig: Vinmonopolet, fra 6. november, 12276802

ABV: 9,0%

Volum: 0,33 l

Pris: 71,90

Literpris: 217,88