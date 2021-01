Lettkledd Elizabeth Hurley (55) vekker oppsikt: – Få på deg noe klær!

55-åringen får slakts av Piers Morgan for lettkledde bilder på Instagram.

I denne saken finner du noen av de mest aktuelle kjendis-snakkisene fra inn- og utland akkurat nå.

Piers Morgan (55) slakter Elizabeth Hurley (55) etter at hun publiserte et dristig bilde på Instagram tidligere denne uken. Skuespilleren publiserte flere bilder av seg selv kledd i bare en bikinitruse og en pelsjakke, ute i snøen.

Morgan spurte i tirsdagens Good Morning Britain om hva i alle dager det er skuespilleren holder på med, og ba henne få på seg noen klær.

- Man kan tenke at hun ser bra ut, men kom igjen! Du er 55 - få på deg klær, kommenterte Morgan under sendingen.

Under sendingen forslo også Morgan at det er Hurleys 19 år gamle sønn, Damian Hurley (19) som har tatt toppløs-bildene av moren. Hurley har derimot på sin side gått ut og avkreftet at det er sønnen som er fotograf, men at det var hennes 80 år gamle mor som sto bak kameraet.

«La meg foreslå at tabloidene har fakta på plass, men disse bildene ble faktisk tatt av min 80 år gamle mor», skriver stjernen på Twitter.

Les også: Piers Morgan har vært venn med Donald Trump siden 2007, men nå er det slutt

Prikk lik sin berømte far

Det er liten tvil om at Rafferty Law (24) har arvet utseendet fra sin berømte far, Jude Law (48). I en bildeserie tatt under et intervju med britiske GQ Hope, er det vanskelig å skille 24-åringen fra faren.

Les også: Amanda Gorman gikk verden rundt – nå satser hun som modell

Law har også valgt å følge i farens fotspor karrieremessig. Han har siden han var bare 17 år vært modell, men har de siste årene også debutert som skuespiller.

- Jeg er en som prøver å ikke sammenlikne meg med noen andre, men prøver heller å være meg selv. Faren min er min bestevenn, vi har alltid vært nære. Som far og sønn har jeg alltid sett opp til han, forteller Law i intervjuet.

Les også: Emma Ellingsen ble kastet ut av Tinder tre ganger: – Tror profilen min er falsk

Skilles etter tre år

Skuespiller Elliot Page (28) skiller seg fra kona Emma Portner (26), skriver TMZ. Ifølge nettstedet leverte Page inn skilsmissepapirene tirsdag.

Det skjer bare under to måneder etter at Page sto fram som transperson, og skiftet navn fra Ellen Page til Elliot Page.

- Etter nøye vurdering har vi tatt det vanskelige valget om å skilles etter separasjonen i fjor sommer. Vi har enorm respekt for hverandre og forblir nære venner, bekrefter paret selv tirsdag til People.

De to giftet seg i i januar 2018. Det avslørte skuespilleren selv med et bilde av to hender med gifteringer på Instagram den gang.

Les også: Kourtney Kardashian kobles til trommeslager: – Han er veldig sjarmert

Reklame Morsdag og valentine: Nå er det tilbud på blomster levert på døra