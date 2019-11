Lexie (21) er den yngste personen som har besøkt alle land i verden. Hun husker spesielt én ting fra Norge

Den unge amerikaneren har opplevd mye på reisene sine, men hun glemmer aldri opplevelsen hun hadde med en nordmann.

LOS ANGELES (Nettavisen): For tre år siden tok Lexie Alford et valg: Hun skulle bli historisk. Alford hadde gjort seg ferdig med studiene, og funderte på hva hun skulle gjøre videre.

Den da 18 år gamle jenta tenkte på hva som var hennes lidenskap, og kom fram til at det var å reise. Foreldrene til Alford driver et reisebyrå, og hun hadde allerede vært i 70 land.

- Et lys gikk opp for meg, og jeg bestemte meg for å sjekke alderen til den yngste personen som hadde reist til alle land i verden, forteller Alford til Nettavisen.

Det viste seg at rekordholderen var 24 år gammel, og Alford bestemte seg for at hun skulle klare å slå det.

- Lettelse

Tre år senere, 21. mai i år, var oppdraget fullført. Da 21-åringen satt bein på nordkoreansk jord, ble hun den yngste som noen gang har reist til alle 196 land i verden.

- Det var en lettelse. Det var et så stort mål, og jeg var så spent da jeg nærmet meg. Det var en veldig god følelse, sier Alford.

Rekorden til Lexie Alford ble offisielt godkjent av Guinness rekordbok forrige uke, etter en lang prosess. 21-åringen måtte nemlig dokumentere hvert besøk, noe som inkluderte ting som flybilletter, hotellkvitteringer og vitneutsagn.

- Det var en veldig frustrerende prosess, og det var stressende å samle all dokumentasjon. Til slutt leverte jeg inn nesten 10.000 stykker bevis, forteller Alford, og legger til at det var en stor lettelse da rekorden ble offisielt godkjent.

Sparte og jobbet

Lexie Alford forteller til Nettavisen at hun tidlig begynte å spare penger. Planen var opprinnelig å ta et friår, og pengene kom godt med da hun bestemte seg for å reise til alle verdens land.

- De pengene varte i omtrent halvannet år. Etter det begynte jeg å prøve å jobbe på reisene mine, forklarer Alford.

Hun tok for eksempel bilder og skapte innhold til blant annet sosiale medier for hoteller i bytte mot gratis opphold. Da hun var hjemme i California, jobbet hun for foreldrenes reisebyrå, noe som gjorde at hun fikk tilgang på rabatter og spesialtilbud.

- Jeg har jobbet mye på reisebyrået, så jeg var vant til å sette opp et budsjett og få mest mulig ut av pengene, forteller 21-åringen.

Alford delte verden opp i regioner og planla reisene sine ut ifra det. Hun var som regel borte i to-tre måneder av gangen, og var i hvert land i alt fra to dager til tre uker.

- Jeg ble veldig god til å pakke, sier Alford og ler.

Godt minne fra Norge

Norge ble krysset av på listen i 2015, forteller Alford. Amerikaneren var kun i Oslo, og det er spesielt én ting hun husker godt fra norgesbesøket.

- Det jeg husker best, er Vigelandsparken, forteller Alford og beklager flirende sin amerikanske uttale av navnet.

- Jeg har alltid vært glad i kunst og skulpturer, og skulpturene der var noen av de vakreste jeg har sett, utdyper 21-åringen.

Alford var kun fire dager i Norge, men utelukker ikke at det blir et nytt besøk.

- Kjæresten min er fra Sverige, så vi kommer nok til å bruke en del tid i Skandinavia framover, forklarer hun.

Spesiell opplevelse

Lexie Alford er full av erfaringer og opplevelser etter reisene sine, men det er spesielt én hendelse hun aldri vil glemme. Og den historien inkluderer en nordmann.

Alford hadde nemlig blitt kjent med den kjente norske globetrotteren Gunnar Garfors, og reiste til Jemen med han for å ta bilder til en bok nordmannen skulle skrive.

Under den siste natta i landet, våknet Alford av et smell fra et våpen som ble avfyrt utenfor hotellet hun bodde på. Hun løp til vinduet, og så at det var samlet omtrent 50 menn på parkeringsplassen. Mennene ropte og dyttet på hverandre, og bilene deres blokkerte den eneste utveien.

Alford prøvde å få tak i kontaktpersonen sin i landet, men lykkes ikke ettersom dette skjedde rundt klokken to på natten. Så hørte hun et helautomatisk våpen bli avfyrt.

- Jeg dukket og så meg rundt i rommet for å finne det beste stedet jeg kunne gjemme meg, fortalte Alford på en Ted-talk i sommer.

FOREDRAG: Lexie Alford snakket om sine reiseerfaringer under en Ted-talk i sommer. Foto: Skjermdump Youtube (@TEDx Talks)

Alford fryktet at hun skulle bli kidnappet. Etter hvert forlot imidlertid mennene stedet, og Alford forteller at hun gråt mens hun prøvde å få sove igjen.

På morgenen fikk amerikaneren tak i kontaktpersonen sin, og det skulle vise seg at Alford ikke hadde hatt noe å frykte.

- Jeg spurte han om det som hadde skjedd, og han svarte: «Åh, det var bare en bryllupsfest» forteller hun og ler. Kontaktpersonen forklarte at ettersom man ikke drikker alkohol i Jemen, er det vanlig å feire med å avfyre våpen.

Opplevelsen sitter likevel i Alford, og hun forteller at det gjorde inntrykk at det mest skremmende hun opplevde på reisene sine, bare var skremmende fordi hun ikke hadde full forståelse av kulturen i landet.

- Det var det mest fryktinngytende og samtidig en av de morsomste opplevelsen jeg har hatt, sier Alford til Nettavisen.

Flere tips og erfaringer

Lexie Alford er ikke ferdig med å reise. Hun kommer til å dra tilbake til steder som gjorde ekstra godt inntrykk på henne, og forteller at Øst-Asia topper listen.

Alford har fått mange erfaringer og opplevelser, og mye har overrasket henne. Hun nevner for eksempel det faktum at de landene som er minst besøkte, ofte var de dyreste landene å dra til.

Mye av årsaken til det, handler om at de landene ikke har en eksisterende infrastruktur for turisme, og dermed koster det mye for ting som losji, transport og sikkerhet.

Det har imidlertid ofte vært de landene som har overrasket mest positivt, forteller Alford. Hun trekker fram Pakistan som et eksempel der hun ble tatt veldig godt imot.

- Jeg har funnet ut at når du reiser, så handler det ikke så mye om stedet, men menneskene som er der, sier den amerikanske jenta.

Den kanskje største lærdommen Alford tar med seg, er at verden ikke alltid er som man tror.

- Jeg har tenkt på dette, ettersom jeg føler jeg har fått erfaringer for et par liv allerede. Og jeg har fått et perspektiv om at ting ikke er så svart-hvitt som mange tror. Vi er alle forskjellige, og vi blir påvirket av de rundt oss. Og alt dette blir til en blanding som utgjør den rare planeten vår, sier 21-åringen.

Lexie Alford har flere baller i luften, og hun har blant annet startet en Youtube-kanal der folk kan følge med på reisene hennes. Hun har også en blogg der hun gir tips til reisende.

Og selv om Alford har vært verden rundt, er en av hennes første anbefalinger til de som ønsker å oppleve nye eventyr, å se hva som er i nærheten.

- Start i det små. Uansett hvor man er fra, så er det mange spennende ting i egen bakgård. Og det tar man ofte for gitt. Se hva som finnes i ditt land eller i nabolandene, for der er det garantert mye fint, sier globetrotteren.