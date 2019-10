Lexus har avduket elbilen Lexus LF-30

Lexus har avduket avduket sin første elbil, men elbil-ekspert klør seg i hodet.

Toyota var i sin tid langt framme med «miljøvennlige» biler takket være Prius og sin hybridteknologi. Når det gjelder elbiler, har verdens største bilselskap derimot hengt etter.

Mens andre kastet seg over batteridrevne biler, satset Toyota på flere hybrider og hydrogenbiler. Toyota har siden snudd, og annonsert at de skal lansere en rekke elbiler utover 2020-tallet.

Dette får effekt også for datterselskapet Lexus. På bilmessen i Tokyo har Lexus nettopp avduket et elbil-konsept kalt Lexus LF-30.

Designet på elbilen, med blant annet enorme måkevinger, omtales som «spinnvilt» av elbilbloggen Electrek. Bilen skal representere designretningen Lexus går i for sine elbiler.

KONSEPT: Dette er designretningen Lexus ser for seg for sine kommende elbiler. LF-30 har et batteri på 110 kWh og en rekkevidde på 50 mil. Foto: Lexus

TØFF: Lexus har valgt et temmelig hissig design på elbilkonseptet sitt Lexus LF-30. I november, antagelig på bilmessenn i Los Angeles, skal Toyotas datterselskap avduke sin første elbil ment for masseproduksjon. Foto: Lexus

Lexus LF-30 er utstyrt med et batteri på 110 kWh som kan lades med en effekt på 150 kW. Rekkevidden oppgis å være 500 kilometer.

Elmotorene skal for øvrig være plassert i hjulene.

Det spørs om LF-30 noen gang kommer til å se dagens lys, men Lexus bekrefter at de skal avduke en ny elbil ment for masseproduksjon i løpet av november 2019.

Sjefredaktør Fred Lambert i Electrek skriver i en kommentar at han mener LF-30 ser ganske bra ut, men er undrende til hvorfor Lexus først lanserer en konseptbil for så å skulle avduke en elbil for masseproduksjon bare én måned senere.

– Uansett er det bra å endelig se en elbil fra Lexus/Toyota som de faktisk har planer om å produsere, skriver Lambert.

Det aller meste med Lexus LF-30 skriker KONSEPT, og elbilekspert tror neppe bilen kommer til å se dagens lys. Foto: Lexus

