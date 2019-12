Liam Hemsworths bildetabbe på Instagram kan koste ham millioner

Liam Hemsworth er i ferd med å skilles fra Miley Cyrus, men har også klart å vikle seg inn i et søksmål.

At 2019 ikke ble Liam Hemsworths år, er en sterk underdrivelse.

Han startet året som nygift med det alle trodde var hans livs kjærlighet, Miley Cyrus, men endte året som singel, på vei inn i et heftig skilsmisseoppgjør. Og for å toppe det hele – et søksmål for noen bilder han postet på Instagram.

Så var kanskje ikke 2019 så verst for oss andre likevel?

Uansett - tabben på Instagram skjedde to ganger, da Liam benyttet bilder fra bildebyråene «Splash» og «Picture Agency». Det skriver E! News.

Det var under innspillingen av denne filmen, «Isn't it Romantic» hvor han spilte mot blant annet Rebel Wilson, at paparazzifotografene fanget Liam Hemsworth på kamera. Foto: Michael Parmelee/Warner Bros (AP)

Bildebyråene hadde nemlig hatt paparazzi-fotografer tilstede ved innspillingen av «Isn't It Romantic», som Hemsworth medvirker i.

Det første bildet ble postet i Liams Instagram-feed i juli 2018, mens det andre bildet ble lastet opp senere samme dag. Begge bildene ble brukt til å promotere filmen, og til å be følgerne om å stemme på filmen til Teen Choice Movie Awards.

Gjort med vilje, intensjon og for å skade

Om det er Hemsworth selv som har postet bildene, eller noen som styrer Instagram på hans vegne, vites ikke.

Likevel heter det i søksmålet at «fornærmede mener at tiltaltes brudd på rettighetene var gjort med vilje, intensjon og for å skade».

Blir han dømt kan han komme opp i den nette sum av 150.000 dollar for hvert av bildene, nærmere 1,3 millioner norske kroner etter dagens kurs.

Summen kan dermed havne opp mot 2,6 millioner om han blir dømt for begge bildene.

Har datet to modeller siden bruddet

Dette kommer selvsagt på et ubeleilig tidspunkt for Liam. For mens kona har hatt flere offentlige romanser, først klinte hun til med Kaitlynn Carter og nå er hun stormforelsket i Cody Simpson, har Hemsworth holdt relativt lav profil.

LYKKELIGERE TIDER: Miley Cyrus og Liam Hemsworth var for mange et bilde på kjærlighet. Foto: Dia Dipasupil / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Han har for det meste holdt seg i hjemlandet Australia, og forberedt seg til det som kommer til å bli et heftig oppgjør med eks-kona Miley Cyrus.

Riktignok har han blitt observert med et par jenter, som har fått ryktene til å svirre. Først skal han ha datet en modell ved navn Maddison Brown, men dette skal imidlertid ha blitt avsluttet til fordel for en annen modell, Gabriella Brooks.

Hun fikk nemlig bli med ut på helgebrunsj med moren og faren til Liam, så det kan late til at det allerede er blitt ganske seriøst.

Kan møte Miley i retten

Neste skritt i skillsmissen for Liam og Miley skjer 21. januar. Da skal alle dokumenter være innlevert, og om det tidligere paret ikke er blitt enige innen den tid, må de møtes i retten, skriver avisen Daily Mail.

Liam skal ha ansatt den erfarne og brutale skilsmisseadvokaten Laura Wasser, som har håndtert skilsmisser for blant annet Ryan Reynolds og Johnny Depp før ham.

Da bruddet var klart, mente flere medier at Liam skal ha irritert seg over Mileys oppførsel, og ett av eksemplene var da hun slikket på ham på rød løper under Met-gallaen i mai i år. Foto: Lionel Hahn

Om det blir en offentlig skittentøysvask mellom Cyrus og Hemsworth, er det ingen tvil om at familien til Liam står fullstendig bak ham.

Liams svigerinne og kona til Chris Hemsworth, Elsa Pataky har nemlig sett sitt snitt til å uttrykke hva hun føler om forholdet mellom Liam og Miley. Forholdet varte først i ni år, og deretter under ett år som gift par.

– Svogeren min, vel...etter et forhold han dedikerte seg til i ti år er han demotivert, men han tar det bra, forteller Pataky i et nylig intervju.

– Han er en sterk fyr og han fortjener det beste. Jeg synes han fortjener mye mer, uttalte hun og lot med det hele verden få vite hva hun egentlig føler om Miley.

