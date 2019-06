Liam Payne om tiden i «One Direction»: – Drita ganske mye av tiden

Utad var de ett av verdens mest suksessrike band, men nå kommer ubehagelige detaljer om boyband-livet til overflaten.

De var Simon Cowells kjæledegger, ble sammelignet med Beatles' og hadde fans verden over, men i 2016 sa det stopp.

One Direction en pause på ubestemt tid etter seks år som band, og mange spådde at boybandet aldri ville komme tilbake.

TOK PÅ: De ble forent som gruppe i den britiske utgaven av X-Factor i 2010. Deretter fulgte en popularitet de færreste kunne forutse. Her er hele bandet samlet i 2014, året før Zayn Malin forlot bandet. Fr.v: Liam Payne, Niall Horan, Louis Tomlinson, Zayn Malin og Harry Styles. Foto: John Shearer/Invision/AP

Nå avslører ett av medlemmene, Liam Payne (23) nye detaljer om suksessen, som gjør at håpet om en gjenforening brister enda litt til.

– Når du har hundrevis og hundrevis av konserter og det er de samme 22 sangene til samme tid hver dag, og selv om du ikke er lykkelig så må du ut dit, sier den tidligere boybandstjernen om scenelivet til Men's Health Australia.

– Drita ganske mye av tiden



I intervjuet forklarer han at til tross for all oppmerksomheten, følte han seg ensom. Suksessen førte også til at han utviklet et alvorlig alkoholmisbruk.

– Det er nesten som å ta på seg et Disney-kostyme før du går på scenen og under Disney-kostymet var jeg ganske drita ganske mye av tiden, fordi det var ingen annen måte å få hodet til å forstå hva som foregikk, sier han og legger til:

– Vi hadde det helt fantastisk, men det var visse deler av det hvor det bare var litt giftig.

BLE TIL FIRE: Etter flere års suksess takket Zayn Malik for seg i bandet og tilbake sto Niall Horan, Harry Styles, Liam Payne og Louis Tomlinson. I 2016 tok bandet pause på ubestemt tid. Foto: Yui Mok/PA Photos

Han forteller videre at han ikke følte at han hadde kontroll, og at det er noe han sliter med fortsatt.

– Jeg sliter med å si nei, fordi jeg liker ikke å skuffe folk. Det er ikke i min natur.

Slet med ekstrem angst

Boybandstjernen begynte å slite med enkle oppgaver i hverdagen, han kunne for eksempel få massiv angst av å skulle forlate sitt eget hus, eller å betale etter å ha fylt bensin på bensinstasjonen.

– Jeg kunne gå inn for å bestille en kaffe på Starbucks, og jeg svettet fordi jeg ikke visste om jeg gjorde de riktige tingene eller ikke. Jeg tenkte at «f**n, jeg vil ikke være her», skriver DailyMail.

– Jeg kjenner det fortsatt, det var denne forferdelige angsten hvor jeg satt i bilen og svettet, mens jeg tenkte «jeg vil ikke gjøre dette».

Det er i juliutgaven av Men's Health Australia at Liam åpner opp:

Liam har siden slitt med angsten, selv om han etter boybandet splittet veier har prøvd å etablere solokarrieren. Han har blant annet laget låtene «Strip That Down» sammen med Quavo, «For You» med Rita Ora og «Familiar».

Datet Naomi Campbell og fikk barn med Cheryl Cole

Siden One Direction gikk hver til sitt har Liam Payne (25) fått oppleve ett og annet.

Først fikk han tabloidavisenes kameralinser til å klirre da han innledet et forhold til Cheryl Cole, den ti år eldre popstjernen som i sin tid hadde suksess med Girls Aloud.

Så ble han og Cheryl foreldre til sønnen Bear Grey Payne (2) med Cheryl Cole (35), gått fra kjæresten, datet Naomi Campbell (49) – og nå blitt singel igjen.

I disse dager er han først og fremst opptatt av å ta vare på seg selv - og hva er vel da bedre enn å trene med selveste Mark Wahlberg?