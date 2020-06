Lili Reinhart (23) med privat avsløring: – Aldri sagt det offentlig før

En drøy uke etter at hun angivelig ble singel, røper skuespilleren at hun tiltrekkes av begge kjønn.

Da «Riverdale»-skuespilleren Lili Reinhart (23) promoterte en #BlackLivesMatter-demonstrasjon på Instagrams historiefunksjon onsdag, kom hun samtidig med en svært personlig avsløring.

Demonstrasjonen ble arrangert av LGBTQ-miljøet i Los Angeles, og til et bilde av informasjon om dato, tid, sted og retningslinjer, skrev hun følgende melding til følgerne sine:

«Selv om jeg aldri har sagt det offentlig før, er jeg en stolt, biseksuell kvinne. Og jeg skal være med på denne demonstrasjonen i dag. Bli med».

Foto: Skjermdump fra Instagram

Brudd etter tre år

Flere amerikanske medier har omtalt saken, deriblant E! News, som skriver at Reinhart nylig ble singel.

Skuespilleren har de siste tre årene vært i et forhold med «Riverdale»-kollegaen og Disney-stjernen Cole Sprouse, men forholdet skal ha tatt slutt i slutten av mai. Verken Reinhart eller Sprouse har selv kommentert det angivelige bruddet.

Paret skal ha gått hver til sitt i slutten av mai. Her er de avbildet sammen under Met-gallaen i 2019. Foto: NTB Scanpix

Reinhart og Sprouse møttes under innspillingen av «Riverdale» i 2016, der de spiller rollene som henholdsvis Betty Cooper og Jughed Jones. Også på skjermen er de et par.

Ifølge E! News er det imidlertid en god sjanse for at duoen vil finne tilbake til hverandre, ettersom de også tidligere har gått fra hverandre for så å bli sammen igjen.

Skuespiller Lili Reinhart avslører at hun tiltrekkes av begge kjønn. Foto: Geoff Robins (AFP/NTB Scanpix)

En av årsakene til bruddet skal være koronakrisen, som har ført til at de ikke har fått se hverandre like mye som før.

– Lili og Cole var på et bra sted da «Riverdale»-innspillingen ble utsatt på grunn av koronautbruddet, men de isolerte seg separat, og avstand har aldri vært bra for forholdet deres. Når de er mye sammen er ting veldig bra. Forholdet deres er veldig intimt og kjærlig, men ting blir mye mer komplisert når de er fra hverandre, hevder en kilde overfor nettstedet.

Slo tilbake mot ryktene

Også tidligere har det blitt hevdet at skuespillerparet har gått hver til sitt, men duoen har hver gang slått tilbake mot ryktene.

De første bruddryktene startet i fjor sommer, og kort tid etter delte både Reinhart og Sprouse et bilde på Instagram der de humoristisk avkreftet bruddet.

«Breaking: En kilde har bekreftet at ingen av dere vet noe som helst», skrev Reinhart til sitt bilde, mens Sprouse delte det samme - men med en annen ordlyd i bildeteksten.

I september bekreftet Reinhart igjen at de fortsatt var sammen da hun refererte til Sprouse som kjæresten sin.

Utover dette har duoen vært svært private hva gjelder å snakke om forholdet sitt, noe Reinhart forklarte bakgrunnen for i et intervju med W Magazine i mai i fjor.

– Vi anerkjenner at vi er i et forhold, men det er en liten del av hvem vi er som mennesker. Vi vil ha separate identiteter, sa hun da.

Det faktum at verken Reinhart eller Sprouse har slått tilbake mot skriveriene om et brudd denne gangen, kan tyde på at forholdet faktisk er over.