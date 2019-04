Klarsynte Lilli Bendriss fant sexlysten med kjærligheten.

For tiden er klarsynte Lilli Bendriss (73) aktuell i TV 2-programmet «Kjendis søker kjæreste», der hun i en rekke episoder har datet ulike menn i håp om å finne den rette.

Den store kjærligheten fant hun imidlertid utenfor programmet. Det kunne Se og Hør avsløre tidligere denne måneden.

Den utkårede er den 28 år yngre Shad Tabine (45) fra Marokko, som Bendriss har kjent i flere år.

Ikke klar for å legge fra seg sex

I et nylig intervju med Dagbladet kan hun avsløre at hun er svært forelsket om dagen.

- Jeg er forelsket, sier Bendriss til avisen og forklarer at forelskelsen vekker hennes seksuelle energi.

FORELSKET: Lilli Bendriss og kjæresten Shad Tabine gjenopptar kontakten i siste epiosde av «Kjendis søker kjæreste». Foto: TV 2

- Enkelte tror kanskje man er ferdig med sex når man er i 70-årene, men nei da. Det er full blomstring igjen. Jeg føler at det er et stigma blant unge, og at enkelte tror man er ferdig med sånt når man er 50. Men så blir man så gammel selv, og innser nei, dette er jeg ikke klar for å legge fra meg riktig ennå. En forelskelse aktiverer den seksuelle energien på nytt, sier hun.

Bendriss har vært gift en gang tidligere, og har de tre barna Rachid, Samir og Nadia. Selv om 73-åringen tilsynelatende virker lykkeligere enn noen gang, er hun fast bestemt på at det ikke skal bli noe mer enn kjærester mellom hun og Tabine.

- Jeg har ikke tenkt til å gifte meg igjen. Vi gir hverandre armrommet vi trenger, sier hun til avisen.

- Yngre menn faller for meg

Ifølge Se og Hør er Bendriss nye flamme bosatt i kystbyen Agadir i Marokko. Selv om reisen er lang, besøker de to hverandre stadig. Reiseveien er også noe de vant med fra tidligere.

Bendriss og Tabine ble nemlig kjent med hverandre for litt over tre år siden, og har siden den gang hatt et av-og-på-forhold.

I et intervju med VG i 2017 uttalte Bendriss seg om aldersforskjellelen mellom hun og Tabine, og forklarte at hun stadig faller for yngre menn.

- Det er ikke det at jeg faller for yngre menn, men yngre menn faller for meg. Og det er jo bare helt fantastisk. Men de yngre mennene jeg har vært sammen med, har ikke vært unge. De er vise, de er gamle sjeler. Og de er nok ikke helt A4. Shad har levd livet til fulle, sa hun til avisen den gang.