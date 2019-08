Lilli Bendriss støtter Durek Verrett etter angivelige drapstrusler

Kjendismedium Lilli Bendriss forteller åpenhjertig at også hun har mottatt uhyggelige meldinger.

Siden forholdet mellom sjaman Durek Verrett og prinsesse Märtha Louise ble kjent har det blitt skrevet side opp og side ned om paret både i norsk og utenlandsk presse.

I slutten av juli tok sjamanen bladet fra munnen og snakket ut i et stort intervju med The Times, og bare et par dager senere i Dagbladet. Da fortalte han at han hadde opplevd å få drapstrusler etter at forholdet ble kjent.

- Jeg får meldinger der folk skriver at «Du fortjener å bli drept fordi du er i et forhold med prinsessen» og «Du bør passe deg, fordi noen kommer til å tilintetgjøre deg». Jeg får også meldinger om at «hvit og svart ikke hører sammen», fortalte han til Dagbladet.

- Viser hvordan samfunnet er

På den røde løperen før premieren av filmen «Fast & Furious: Hobbs & Shaw» fredag, møtte blant annet kjendis-mediumet Lilli Bendriss opp. Hun fortalte til Nettavisens reporter på stedet at også hun har opplevd å få trusler.

- At Durek Verrett får trusler viser jo bare hvordan samfunnet er da. Dette har jeg også opplevd. Jeg har ikke fått drapstrusler, men jeg opplevde veldig mye en periode da «Åndenes makt» var nytt, sier Bendriss til Nettavisen.

Hun forteller videre at hun vet veldig mye om hvordan det er å være i den posisjonen som sjaman Durek er i nå, og at det er lite man kan gjøre med det.

- Du må bare overse det og leve ditt liv, ferdig med det, sier hun.

PREMIERE: Lilli Bendriss og hennes frisør tok turen til premieren av «Fast & Furious: Hobbs & Shaw». Da åpnet hun seg opp om trusler og sjikane hun har opplevd opp gjennom årene. Foto: Julie Solberg (Mediehuset Nettavisen)

Tror det vil gå over

Mediumet opplevde å få brev i postkassen over en periode på flere år, og hun vurderte på et tidspunkt å kontakte politiet - men valgte til slutt å la være.

- Jeg fikk brev om de skulle ta meg, og ut ifra det som sto der så tenkte jeg at dette var en forstyrret person. Det var vel fire-fem brev over noen år, og så var det ferdig, opplyser Bendriss, som også forteller at hun tror det vil gå over for Verrett.

Se intervju av Lilli Bendriss om foredraget til Durek Verrett:

Bendriss retter også en pekefinger mot pressen, og mener at det som har kommet ut i media om prinsessen og sjamanen har vært ensidig negativt.

- Det fokuset har man jo gjerne fordi det selger aviser når det er drama og sånne ting. De gjør jo det de skal, også vil jo hvordan ting er vise seg etterhvert, sier hun.

Hun tror ikke at truslene er så alvorlig, og at det kanskje er som en storm i et vannglass.

Mektige kjendisvenner

I mai ble det kjent at Prinsesse Märtha Louise hadde funnet kjærligheten med den amerikanske sjamanen Durek Verrett. Da hadde Verrett vært prinsessens samarbeidspartner en stund, etter at de møttes gjennom felles bekjente i oktober i fjor.

I et innlegg på Instagram skrev Märtha Louise at hun hadde møtt sin tvillingflamme, og at Verrett hadde forandret livet hennes.

- Han har fått meg til å innse at ubetinget kjærlighet faktisk eksisterer har på planeten. Han omfavner meg uten å stille spørsmålstegn eller frykt. Han får meg til å le, mer enn noen andre, og han har den aller største visdom som han deler, skrev 47-åringen i innlegget.

Durek Verrett gikk ut mot pressen i en video på Instagram:

Amerikaneren kommer fra en spirituell familie, og skriver på sin Facebook-side at han er en begavet foredragsholder og en inspirerende lærer. Han har jobbet med mange Hollywood-kjendiser, musikkartister og diverse klienter som kommer fra toppstillinger i næringslivet, ifølge biografien hans på Facebook.

Nettavisen har tidligere skrevet om parets vennekrets, som blant annet består av flere Hollywoodkjendiser. Skuespillerne Gwyneth Paltrow og Renee Zellwegger er to av de innflytelsesrike vennene paret har.