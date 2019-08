Lily Collins og Charlie McDowell er kjærester

Mens Lily Collins deler søte kjærlighetserklæringer på Instagram, deler Marna Haugen en god nyhet.

I denne saken finner du noen av de mest aktuelle Instagram-bilder fra inn- og utland akkurat nå.

Skuespiller Lily Collins (30) har funnet kjærligheten med regissør Charlie McDowell (36).

Det avslører paret selv på ekte 2019-vis: På Instagram.

Instagram official

Phil Collins' datter har altså delt et bilde av at hun lener hodet sitt inn til en manns skulder, med teksten: «Jeg har alltid ryggen din».

Ryktene har lenge svirret om at Collins og McDowell dater, og People Magazine mener de nå er «Instagram official».

Collins delte nemlig et bilde av McDowell på Instagram Story tidligere i uken, hvor hun skrev «når han akkurat har dratt, men det føles ut som en evighet siden. Savner deg allerede».

McDowell er altså regissør og manusforfatter, best kjent for filmen «The One I Love». Han var tidligere sammen med skuespiller Emilia Clarke (32), best kjent fra «Game of Thrones» og filmer som «Me Before You».

Collins, på sin side, var i fem år kjæreste med skuespilleren Jamie Campbell Bower (30).

Delte god nyhet

Hjemme i Norge har Marna Haugen (38), best kjent som Komikerfrue, delt en gladnyhet på sin Instagram-profil. Det melder Se og hør.

I juni var Haugen åpen om at hun hadde fått livmorhalskreft for andre gang. Torsdag forteller hun følgerne sine at hun har mottatt sin siste behandling:

«Tårene satt løst i dag, da jeg fikk min siste behandling for livmorhalskreft. Jeg grein i heisen, på venterommet før blodprøve , til portøren som trillet meg inn, til de fantastiske legene og sykepleierene på stråleavdelingen, til intensivsykepleierene på oppvåkningen og til sykepleieren som gav meg vafler etter vel endt behandling,» skriver Haugen.

Bloggeren forteller at det er en lettelse å være ferdig med behandlingen, men at hun nå må vente noen måneder på friskmeldingen.