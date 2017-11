Linda forlot Kappahl da hun så prislappen: - De diskriminerer en allerede utsatt gruppe

Linda må betale 100 kroner mer for en jakke i størrelse 3XL enn i størrelse medium.

Svenske Linda Maria Dürr Jensen var nylig på shopping på Kappahl i Skövde i Sverige.

Blant Kappahls plus size-sortiment, XLNT, fant Linda en vinrød jakke som hun gjerne ville kjøpe. Men da hun senere fant jakken i avdelingen for «vanlige» størrelser, ble hun svært overrasket. Da kostet jakken nemlig 100 kroner mindre, skriver svenske Expressen, som først omtalte saken.

- Jeg følte meg diskriminert så fort jeg så det. Skal jeg betale en hundrelapp mer bare fordi jeg veier mer? Det bør ikke være okei noe sted, sier Linda til Expressen.

JAKKEN kostet hundre kroner mindre i størrelse medium enn i størrelse 3XL.

- Kreves mer stoff



Linda kontaktet Kappahl på Facebook, og fikk denne forklaringen til svar:

«Prisene styres, som for alle plagg i alle størrelser, av kvalitetsvalg, detaljer, finish og stoff. Prisforskjellen komemr først og fremst av at det kreves mer stoff til disse plaggene da de produseres i større størrelser (størrelse 44-46), noe som gir høyere produksjonspris.»

Linda synes ikke forklaringen fra Kappahl holder.

- Jeg synes absolutt ikke det er okei. Jeg har lest absolutt alle forklaringer på hvorfor det er slik, men det oppleves ikke som rimelig. Å skylde på mengde stoff som kreves eller produksjonskostnader når det gjelder en såpass stor kjede som Kappah, kjennes helt enkelt ikke riktig ut, sier Linda til Nettavisen, og fortsetter:

- De diskriminerer en allerede utsatt gruppe.

Samme pris i Norge



Den aktuelle jakken er også i salg i Kappahl i Norge, men her til samme pris. Det opplyser Ingrid Melnes, markedsføringssjef i Kappahl Norge, til Nettavisen.

Men det finnes også tilfeller i norske Kappahl hvor klærne variere i pris avhengig av størrelse.

- Prisforskjellen fra øvrig sortiment avhenger først og fremst av at XLNT-plagg krever en større mengde materialer, noe som igjen gir en høyere produksjonskostnad. Jeg vil også gjerne påpeke at det kun er en prisdifferanse på noen få av våre plagg, vi ønsker i størst mulig grad å tilby det samme til alle våre kunder – mote skal være for alle, sier Melnes.

