Linda Tripp, kvinnen som bidro til å avsløre Lewinsky-affæren, er død

Tripp tok i hemmelighet opp samtalene med Monica Lewinsky som førte til at president Bill Clinton ble stilt for riksrett i desember 1998. Hun ble 70 år gammel.

Dødsfallet onsdag bekreftes av Linda Tripps advokat Joseph Murtha, som ikke gir ytterligere opplysninger.

I 1994 jobbet Tripp og Lewinsky begge ved Pentagon etter at hun hadde vært praktikant ved Det hvite hus, og de to ble gode venner.

Se Bill Clinton snakke om den pikante episoden:

Tripp tok opp samtalen med Lewinsky, som fortalte om forholdet til Clinton. Opptakene ble overlevert til spesialetterforsker Kenneth Starr og etterforskningen førte til at presidenten ble stilt for riksrett.

Les også: - Vi burde alle be Monica Lewinsky om unnskyldning

Da det ble kjent at Tripp lå for døden, tvitret Lewinsky at hun håpet på bedring for Tripp «uansett hva som skjedde tidligere».

(©NTB)