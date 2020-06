Lindsay Lohans bilde får fansen til å klø seg i hodet: - Jeg klarer ikke fokusere på noe annet

33-åringens kne vekker oppsikt.

I denne saken finner du noen av de mest aktuelle kjendis-snakkisene fra inn- og utland akkurat nå.

Etter å ha lykkes stort på filmlerrettet i barne- og ungdomsalder, gikk det brått nedover for filmkarrieren til skuespiller Lindsay Lohan (33) på midten av 2000-tallet.

Flere opphold på rehabiliteringssentre, fengselsdommer, rusproblemer og familiekrangler har blitt hyppig omtalt i medier verden over, men de senere årene har 33-åringen etter alt å dømme lagt problemene bak seg og startet på nytt.

Blant annet har Lohan gått inn i utelivsbransjen, og har siden 2016 drevet en nattklubb i Athen. I 2018 åpnet hun også strandklubber på både Mykonos og Rhodos, der førstnevnte var i sentrum av realityserien «Lindsay Lohan's Beach Club» på MTV.

Serien ble kansellert etter én sesong, og klubben ble siden stengt og flyttet til Alimos sør i Athen.

33-åringen har i tillegg smått returnert til musikkbransjen med låtene «Xanax» (2019) og «Back to Me» (2020), og også tilstedeværelsen hennes i sosiale medier har økt de siste årene. På Instagram får Lohan nå fansen til å klø seg i hodet.

– Herregud

Bildet det er snakk om viser «Foreldrefellen»-skuespilleren ikledd treningstøy, klar for å starte dagen med en yoga-økt.

I kommentarfeltet er det flere som jubler over at 33-åringen endelig deler innblikk fra livet sitt igjen, men det er imidlertid også flere som har hengt seg opp i noe helt annet.

Ifølge britiske Mirror hevder nemlig flere at de kan se et «baby-ansikt» i skuespillerens kne.

«Du har en baby fanget i kneet ditt», skriver en.

En annen er åpenbart forvirret:

«Herregud. Jeg klarer ikke fokusere på noe annet enn kneet ditt. Hvordan i alle dager har en liten baby endt opp der?».

«Hemmelig» jobb

Prins William (37) har også fått mye oppmerksomhet de siste dagene, men i motsetning til Lohan er det ikke kneet hans som vekker oppsikt - heller hans «hemmelige» jobb.

I 2019 fikk Storbritannia sin første, døgnåpne hjelpetelefon-tjeneste, «Shout 85258». Prins William var med og åpnet plattformen sammen med kona, hertuginne Kate (38), prins Harry (35) og hertuginne Meghan (38), og han har siden vært svært involvert i arbeidet. Det røper han på Instagram.

– Jeg skal dele en liten hemmelighet med dere. Jeg er faktisk frivillig på plattformen, sier prinsen i en video på Instagram.

Krisetelefonen er som nevnt åpen døgnet rundt, og mer enn 2000 mennesker jobber som frivillige for å svare på meldinger de får inn. Ifølge BBC har prinsen fått opptrening av organisasjonen på forhånd, og de som eventuelt har snakket med ham vet ikke at det faktisk er en prins de har snakket med - da all de 2000 frivillige går under andre navn.

William og kona har delt videoen på sin Instagram-profil som en markering på slutten av «Voulenteer's Week».

Kjendistung avgangsseremoni

Grunnet koronapandemien har videochat blitt flittig brukt for å opprettholde kontakt de siste månedene, slik hertugparet gjorde med de frivillige i ovennevnte situasjon.

Video er også alternativet som blir brukt for avgangselever i USA, som på grunn av koronakrisen ikke får gjennomført en avgangsseremoni som vanlig. For å lette litt på en eventuell skuffelse over den alternative markeringen, har YouTube laget en virtuell seremoni, «Dear Class of 2020», der flere av verdens største kjendiser bidrar med oppmuntrende tanker.

Den virtuelle seremonien fant sted i helgen, søndag 7. juni, og blant andre tidligere president Barack Obama (58) og kona, Michelle Obama (56), delte noen ord over videochat.

Naturlig nok ble også demonstrasjonene rundt Black Lives Matter-kampanjen et tema, og den tidligere presidenten fortalte til avgangselevene at han har tro på at landet ligger i gode hender hos de kommende generasjonene - som tør å engasjere seg i viktige saker slik man kan se verden over nå.

– Amerika har forandret seg, og har alltid forandret seg, fordi unge mennesker våget å håpe. Gratulerer, 2020-kullet. Sørg for at det betyr noe, og gjør oss stolte, avsluttet 56-åringen.

Andre kjendiser som medvirket i den virtuelle seremonien, var blant andre Lady Gaga, Beyoncé, Zendaya, Kelly Rowland, Alicia Keys, Katy Perry, Lizzo og gruppen BTS.