Lindsay Vonn hylles for bikinibilde

– Takk for at du inspirerer kvinner med ditt sunne kroppsbilde.

Etter en lang rekke skader kjørte amerikanske Lindsay Vonn (35) sitt siste skirenn i 2019, men den bejublede alpinkjøreren vet å høste applaus på privaten også.

Nylig delte hun et bilde fra et «hemmelig prosjekt» på Instagram. Ved siden av sitter hunden hennes Lucy, og til bildet skriver hun «Bare to jenter på et vilt eventyr». Hun har tagget bildet med #secretproject og to dansende damer.

Vonn er avbildet i bikini og med ryggen til kamera, og hyllesten sitter løst blant 35-åringens to millioner følgere.

Les også: Gwyneth Paltrow hylles for bikinibilder (+)

– Nydelig og sterk! Takk for at du inspirerer kvinner med ditt sunne kroppsbilde, skriver en fan.

– Du er fantastisk, skriver den kjente treneren Angela Cullen

Vonns kjæreste, hockeyspilleren P.K. Subban (30), stemmer i:

– Ville setemuskler!

Vonn har tidligere uttalt til magasinet Bullevard at hun elsker å trene magemusklene, men at den enkleste treningen er å ignorere heisen og heller gå trappene.

Hun har også gitt ut boken «Strong Is the New Beautiful» som handler om å omfavne sitt naturlige utseende, spise og leve sunt og å leve ut sin indre kraft.

Feiret to millioner følgere

I skrivende stund har 125.000 mennesker likt bildet, og det er kommet inn om lag tusen kommentarer.

35-åringen kunne nylig notere seg to millioner følgere på bildetjenesten, og feiret med et annet bilde av hunden og seg selv.

– Takk for at dere blir med på dette eventyret kalt livet sammen med meg. Jeg har de beste støttespillerne i verden, skriver Vonn til bildet.

– Jeg har ikke møtt noen tøffere

Den tidligere skikjøreren og NHL-stjernen annonserte at de var forlovet i august 2019. Til Fox News er Subban tydelig stolt over kjæresten sin.

– Jeg har ennå ikke møtt noen som er tøffere enn henne. Det hun har gått gjennom – hvordan hun har gjort det og hvordan hun har klatret tilbake til topps etter alvorlige skader – jeg tror ikke jeg vet om noen andre atleter som har gjort det så bra som henne etter slike skader, har Subban uttalt til nettstedet.