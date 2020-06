Linn Wøyen Lenes hadde én plan for reality-deltakelsen. Nå avslører hun alt

Linn Wøyen Lenes startet sin egen Youtube-kanal for å bli det forbildet hun selv aldri hadde.

- Jeg hadde én plan for deltakelsen min, og det var å få en stemme jeg kan bruke, sier «Ex on the Beach»-deltaker Linn Wøyen Lenes til Nettavisen.

Tidligere denne uken ble siste episode av det skandaleombruste realityprogrammet vist på TV, og nå har den 21 år gamle Horten-jenta store planer for fremtiden.

På skjermen har Wøyen Lenes smittet seerne med smil, humor og latter. Privat har imidlertid ikke livet til 21-åringen vært like lystig.

Hør også: «Ex on the Beach»-deltakerne avslører ukjent drama i kulissene

Nær døden

I et intervju med Dagbladet i mars fortalte Wøyen Lenes en sterk historie om en periode i livet på flere år hvor hun hadde diagnosen anoreksi/bulimi. På sitt verste gjorde sykdommen henne så tynn at hun var nær døden, ifølge henne selv.

NÆR DØDEN: På et tidspunkt var Linn Wøyen Lenes så underernært at hun fryktet for livet. Foto: Privat

Fakta Bulimi og anoreksi ↓ Spiseforstyrrelser er et samlebegrep for flere tilstander eller lidelser med beslektede karakteristika. En person har en spiseforstyrrelse når tanker, følelser og atferd i forhold til mat, kropp og vekt begynner å begrense livsutfoldelsen og forringe livskvaliteten. Personen blir overopptatt av kropp, vekt, utseende og matinntak. For en person med spiseforstyrrelse kan kroppen ha blitt et språk for å skape identitet og kontroll, samt regulere følelser, selvfølelse og livsproblemer. Anorexia nervosa Alvorlig undervekt Begrenser hva og hvor mye man spiser Intens frykt for å legge på seg Føler at kroppen er stor og tykk, til tross for at man har undervekt Enkelte kan ha overdreven trening, selvfremkalte brekninger og bruk av avførende midler Overdreven opptatthet av figur og vekt Bulimia nervosa Gjentatte episoder av overspisning. Spiser mye mer mat enn hva andre ville spist i samme situasjon og en opplevelse av tap av kontroll over matinntaket Episoden etterfølges av selvfremkalte brekninger, avførende midler, fasteperioder eller overtrening for å kompensere for det store matinntaket og unngå vektøkning. (Kilde: Modum Bad)

- For min del startet det på ungdomsskolen, i åttende klasse. Jeg hadde lenge slitt med selvbildet mitt, fortalte Wøyen Lenes til avisen.

Som barn fikk Horten-jenta påvist sykdommen Henoch Schønleins purpura, en sykdom som gjør at man får røde utslett som ofte blir til sår, ifølge Norsk Helseinformatikk.

- Jeg fikk masse åpne kjøttsår og følte meg veldig ekkel. Det sørget de andre barna også for. Jeg fikk mye kommentarer, og selvtilliten min nådde bunnen. Det var ingenting jeg kunne gjøre med det, fortalte Wøyen Lenes til avisen.

BLE MOBBET: Spiseforstyrrelsene til Linn Wøyen Lenes starter allerede som ungdom etter at hun som barn opplevde å bli mobbet for hudsykdommen Henoch Schønleins purpura. Foto: Privat

Sykdommen forsvant etter noen år av seg selv, men ettervirkningene av dårlig selvfølelse og skam gjorde til slutt utslag på psyken og kroppen.

Linn Wøyen Lenes forteller til Nettavisen at spiseforstyrrelsene gikk så langt at hun i perioder var innlagt på sykehus og institusjoner i flere måneder fordi livet stod på spill.

- Jeg var inn og ut av sykehus fordi verdiene mine var så lave. De var under minstekravet, og legene mine var redde for hjertesvikt. Jeg var redd for at jeg skulle dø, sier hun.

Fakta Sliter du med spiseforstyrrelser eller kjenner noen som behøver hjelp? Klikk her ↓ Spiseforstyrrelsesforeningen «Spisfo» er en organisasjon for alle som på en eller annen måte er berørt av spiseforstyrrelser eller som har et anstrengt forhold til mat, kropp og vekt. De har vakttelefon på telefon 22 94 00 10 eller finn mer informasjon på spisfo.no. ROS, en landsdekkende interesseorganisasjon, tilbyr støtte, råd og veiledning til de som sliter eller har slitt med en spiseforstyrrelse, og deres pårørende. De har også vakttelefon på 94817818 eller besøk nettros.no.

- Nå vil jeg hjelpe andre

I dag kan man nærmest ikke se at Linn Wøyen Lenes har vært alvorlig syk. Til tross for at man sjelden blir helt frisk fra spiseforstyrrelser, forteller Wøyen Lenes til Nettavisen at hun føler seg mer eller mindre helt frisk i dag.

Les også: For to år siden bodde Øystein Lihaug Solberg i bilen sin. Nå lager han underholdning i «Ex on the Beach» og drømmer om å bli skuespiller

Det er mye takket være familien, som tok sykdommen på alvor, samt god oppfølging av psykiateren på BUPA som gjorde alt i sin makt til å få henne frisk.

- Jeg er enormt takknemlig for familien min og den dyktige hjelpen jeg mottok av sykepleiere og psykiatere, men det jeg savnet aller mest da jeg selv satt dypt i sykdommen var noen å relatere til, sier Wøyen Lenes og utdyper:

- Det var ingen jeg kunne snakke med, spørre om råd eller se opp til som gikk gjennom akkurat det jeg gikk gjennom, og den personen vil jeg være nå, sier Wøyen Lenes til Nettavisen.

Starter Youtube-kanal

Akkurat dette er årsaken til at Linn Wøyen Lenes valgte å være med på «Ex on the Beach». Hun ville kom hjem med en stemme hun kunne bruke.

- Det er unge mennesker som ser på slike programmer, og det er de jeg gjerne vil nå med mine hjertesaker, forklarer hun.

Etter deltakelsen av realityprogrammet har Horten-jenta fått en enorm følgerskare i sosiale medier. I skrivende stund har hun over 77.000 følgere på Instagram, og har på kort tid blitt en svært populær profil. Den stemmen vil hun nå bruke til å fronte spiseforstyrrelser og psykisk helse.

Les også: Maria Amundsen avslører helseproblemer etter «Ex on the Beach»-deltakelsen

- Jeg har akkurat startet en Youtube-kanal der jeg først og fremst skal dele min historie. Derfra når jeg forhåpentligvis unge som sitter i samme situasjon der jeg var som jeg kan motivere og gi råd. Jeg har også en dagbok jeg skrev fra den verste perioden som jeg tenker jeg vil dele etterhvert, sier hun.

Linn Wøyen Lenes forteller at hun foreløpig ikke har vært i kontakt med noen samarbeidspartnere innen helse, men at hun er åpen for alle tilbud.

- Dette er en sak som er viktig å snakke om, og hvis det er noen som har lyst til å hjelpe med å spre budskapet er jeg åpen for alle tilbud, sier hun.

Søndag delte hun sin første video med tittelen «Hvordan elske deg selv?»

- Mange sliter med å være fornøyd med seg selv, her er mine råd, skriver hun og tilbakemeldingene har ikke latt vente på seg.

- Dette trengte jeg, skriver en.

- Kommer til å se denne videoen hver dag, skriver en annen.