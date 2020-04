Adrian Sellevoll sjekket inn på «Ex on the Beach» for to netter. Etter bare noen timer brøt helvetet løs. Linn Wøyen Lenes mener det er klippet helt feil.

Adrian Sellevoll (22) ble for alvor kjent for det norske folk da han deltok i den første sesongen av realityserien «Ex on the Beach».

Siden den gang har han slått seg opp som artist med flere låter på hitlistene, og han har dukket opp i en rekke andre TV-konsept som «Skal vi danse» og «Farmen» på TV 2.

Denne uken gjør han TV-comeback på «Ex on the Beach», noe som får flere i villaen til å sperre opp øynene. Tre av jentene som allerede er sjekket inn har nemlig hatt en historie med Sellovoll tidligere.

Flere forhold

På bare få timer utvikler det seg en diskusjon inne på villaen som ender med heftig krangling.

– Jeg sjekker ikke en gang ordentlig inn på villaen. Jeg kommer bare for å holde en konsert og bor der i to dager, sier Sellevoll til Nettavisen.

COMEBACK: Adrian Sellevoll sjekker inn på «Ex on the Beach»-villaen for andre gang. Foto: Discovery

Sellevoll ler av at det oppstår så mye drama rundt ham på så kort tid, men bekrefter at han har hatt relasjoner til flere av jentene inne på villaen.

– Egentlig fem av jentene, men det var bare tre av dem inne på villaen da jeg kom inn, ler han og fortsetter:

– Jeg ble litt sjokkert over at det ble så mye drama rundt min entre, men samtidig ikke overrasket. Tror det har noe med at det fortsatt er følelser involvert, spesielt hos Linn, hevder han.

Hardt brudd

For det er spesielt mellom Linn Wøyen Lenes (20) og Pernille Gagnås (21) det oppstår ekstra gnisninger etter at Sellevoll sjekket inn på villaen.

Fra tidligere har Sellevoll hatt et lengre forhold til Wøyen Lenes. I tiden før den første sesongen av «Ex on the Beach» rullet over skjermene var de to mer eller mindre kjærester og bodde sammen. Forholdet tok imidlertid slutt etter et drøyt år, og siden den gang har de aldri fått skværet opp.

I senere tid har de begge gått videre. Da møtte Sellevoll blant andre Pernille Gagnås. De to har imidlertid hatt et mindre seriøst forhold til hverandre.

– Vi har alltid vært gode venner med litt fordeler kan man si, sier Gagnås til Nettavisen og legger til at hun i utganspunktet ble veldig glad for å se Adrian Sellevoll igjen.

– Endelig var det noen som kjente meg ordentlig der inne, og jeg kunne på en måte slappe av litt mer og føle at jeg var meg selv igjen, sier Gagnås.

Fullstendig drama

For Linn Wøyen Lenes sin del var det alt annet en glede som strømmet gjennom kroppen da hun så Sellevoll.

– Det var veldig merkelig å se Adrian igjen. Jeg ble egentlig forbanna for det var så spesielt. Nesten ubehagelig, sier Linn Wøyen Lenes til Nettavisen.

Slik det kommer frem i episoden tar Sellevoll og Gagnås raskt opp kontakten med hverandre og tilbringer mye tid sammen inne på villaen. På kveldstid blir de mer intime, noe som får Wøyen Lenes til å reagere.

– Du er jævlig dårlig venninne, roper Wøyen Lenes i episoden.

– Klippet helt feil

Ifølge Wøyen Lenes var virkeligheten en helt annen enn slik det fremstår på TV:

– Jeg ble helt satt ut av å se episoden. Det ser ut som jeg er en psykotisk, eiesyk person. Jeg går fra å være en person som er nokså rolig til å bare klikke fullstendig, sier Linn Wøyen Lenes.

Hun mener at episoden er klippet helt feil.

– Det er mye som ikke kommer med, og jeg kan forstå at man er nødt til å klippe bort noe når man skal få 24 timer ned til 45 min som en episode varer, men det ble klippet veldig i Pernille sin favør og ikke min, forklarer hun.

Ifølge Wøyen Lenes var det vesentlige uttalelser som ikke kom med i episoden. Blant annet samtaler med Pernille Gagnås om at hun gjerne ville snakke med Sellevoll selv før ting eskalerte mellom Gagnås og Sellevoll.

– Og det lot seg ikke gjøre. Pernille var oppå han hele dagen, slik at jeg ikke fikk kommet til ordet. Samtidig var Adrian sørpedritings gjennom hele oppholdet sitt, noe som også gjorde det vanskelig å snakke om ting ordentlig med han. Dette kommer ikke frem i episodene, og det var blant annet disse tingene jeg ble sint for, hevder Wøyen Lenes.

– Alle hadde fått det med seg, bort sett fra Pernille. Og det var mye underliggende frustrasjon som ikke ble vist på TV, som til slutt kom ut, legger hun til.

Fansen raser

Etter at episoden ble vist på TV har Wøyen Lenes også opplevd å få mye hat mot seg fra seerne.

– De andre deltakerne har ringt meg og fortalt at det er blitt skrevet mye dritt om meg på Jodel blant annet. Jeg har ikke appen selv, men slik det fremstår i episoden kan jeg forstå at seerne reagerer, men det var ikke det som skjedde, sier Wøyen Lenes til Nettavisen.

Ifølge kommunikasjonsdirektøren i Discovery, som produserer «Ex on the Beach», har det ikke vært med intensjon å fremstille Linn Wøyen Lenes på en feilaktig måte.

– Som Linn også påpeker, er det ikke mulig å få med alle detaljer i alle samtaler når programmet klippes, og vi har forståelse for at det kan være vanskelig å se situasjoner igjen i klippet versjon, sier kommunikasjonsdirektør Hanne McBride til til Nettavisen og fortsetter:

– Men vår intensjon er å få med det som er vesentlig for å fortelle historien om det som utspiller seg i villaen.

Uenig

Pernille Gagnås mener imidlertid at krangelen ikke er fremstilt på noe feilaktig måte, og omtaler reaksjonen til Wøyen Lenes inne på villaen som feig.

– Jeg hadde snakket med Linn i forkant og avklart forventingene rundt Sellevoll slik at unødvendig drama ikke skulle oppstå, sier Gagnås og fortsetter:

– At Linn sier noe annet til noen andre, og forventer at jeg skal vite hva hun tenker synes jeg var feigt, legger hun til.

Til tross for de heftige uenighetene inne på villaen er de to venner i dag.

– Vi har satt en strek over alt som skjedde inne på villaen, og er gode venner i dag, konstanterer Linn Wøyen Lenes.